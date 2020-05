Ifølge statsepidemiolog Anders Tegnell teller Sverige med flere dødsfall i coronastatistikken enn hva en rekke andre land gjør. Flere andre steder er det kun dødsfallene som skjer på sykehus som blir registrert. Foto: Jonas Ekströmer / NTB scanpix

Sverige har hatt flest coronadødsfall per innbygger i Europa den siste uka

Den siste uka har Sverige ligget på topp i Europa når det gjelder dødsfall per innbygger som følge av coronaviruset.

Ikke noe annet europeisk land har hatt like mange dødsfall per million innbygger som Sverige, viser tall fra Our World in Data, melder nyhetsbyrået Reuters.

Selv om dødstallene i vårt naboland er dalende, registrerte landet mellom 12. og 19. mai i gjennomsnitt 6,25 coronarelaterte dødsfall per million innbyggere.

Etter Sverige kommer Storbritannia, som registrerte 5,75 dødsfall per million innbyggere i den samme sjudagersperioden.

Teller flere

Statsepidemiolog Anders Tegnell har tidligere forklart Sveriges relativt høye dødstall med at dødsfall knyttet til coronaviruset måles på ulike måter rundt omkring i verden. Det betyr at situasjonen i Sverige kan virke verre enn hva den er sammenlignet med andre land.

– Vi har veldig bra oversikt sammenlignet med stort sett alle andre land, sa Tegnell til nyhetsbyrået TT i april.

Mange land registrerer for eksempel bare dødsfall som skjer på sykehus, ikke de som skjer på sykehjem og i private hjem.

Sveriges strategi under coronautbruddet, som i stor grad består av anbefalinger og frivillige tiltak, har møtt kritikk, men har også blitt løftet fram som en framtidig modell for andre land av Verdens helseorganisasjon.

Flere skal testes

Tidligere har coronatestene i Sverige vært forbeholdt pasienter som blir lagt inn på sykehus, samt helsepersonell og personer i risikogrupper. Nylig ble det besluttet at testingen skal trappes kraftig opp.

Tirsdag opplyste helseminister Lena Hallengren at også personer med milde symptomer og de som arbeider i samfunnskritiske sektorer, skal få mulighet til å teste seg.

– Vi kan ikke ha en situasjon der folk blir hjemme ved det minste symptom når de ikke behøver være hjemme, sier Hallengren.

Målet er å teste 100.000 personer i uka, men logistikken har skapt problemer, og i forrige uke måtte myndighetene nøye seg med en tredel av dette.

Ytterligere 45 dødsfall

Epidemien har til nå resultert i 3.743 coronarelaterte dødsfall i Sverige, hvorav 45 ble registrert i døgnet mellom mandag og tirsdag.

Situasjonen på landets sykehus omtales som anstrengt, men stabil.

– Det er viktig å huske at en stabilisering ikke innebærer at helsevesenet ikke er belastet, sier kriseberedskapssjef Taha Alexandersson i Socialstyrelsen.

Hun understreker at det er femte dag på rad at Sverige har under 400 intensivpasienter på landets sykehus.

