Høyre og Ap avviser Trumps NATO-plan

USAs president Donald Trump vil trekke NATO sterkere inn i Midtøsten. Han møter sterk skepsis både hos Høyre og Ap.

Tormod Heier ved Forsvarets høgskole tror at Trumps krav til NATO kan bli en alvorlig utfordring for samholdet i NATO.

I sin TV-tale onsdag ba Trump NATO om å øke sin innsats i Midtøsten og i kampen mot terror.

Få timer tidligere hadde Iran gjengjeldt det amerikanske angrepet mot den iranske generalen Qasem Soleimani, gjennom et missilangrep mot amerikanske baser inne i Irak.

Et forvarsel hindret at menneskeliv gikk tapt i angrepet.

Etter talen bekreftet NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg at han hadde snakket i telefonen med Trump. De to var enige om at NATO kunne bidra mer til regional stabilitet og kampen mot internasjonal terrorisme.

Ser ikke realismen

Men i Stortinget er Høyre tvilende til om NATO-landene i Europa vil levere på denne forespørselen fra den amerikanske presidenten:

– USA har tidligere bedt Europa ta et større ansvar for sikkerheten i sin egen region. Å være mer til stede i Midtøsten er å kreve vel mye av de europeiske NATO-landene, sier Hårek Elvenes, Høyres forsvarspolitiske talsmann, til VG.

– NATOs primære oppgave er sikkerhet og avskrekking i sitt eget territorium. Her er det kryssende interesser mellom USAs stormaktsinteresser i Midtøsten og de primære behovene til små og mellomstore europeiske land. Jeg ser ikke realismen i at andre NATO-land skal overta hvis USA trekker seg ut av Midtøsten, sier Elvenes.

Ikke NATOs rolle

Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, sier at det kan oppstå et maktvakuum i regionen dersom USA trekker ut sine drøyt 5000 soldater. Men hun er i tvil om NATO skal fylle det tomrommet:

TIL MIDDAG: Anniken Huitfeldt (Ap) deltok på NHOs årsmiddag onsdag kveld. Foto: Terje Pedersen, SCANPIX

– Jeg er usikker på om NATO som sådan skal ha en stor egen rolle i regionen. Men enkeltland i NATO bør etter min mening ta et større ansvar dersom landene i Midtøsten ber om det, sier hun.

– Men NATO-landene kan ikke føre andres krig, presiserer hun.

– Vår rolle bør ikke være å føre krigen mot terror på andre kontinenter, men å sette landene i stand til å føre denne kampen på egen hånd, legger Huitfeldt til.

Utfordrer samholdet

Tormod Heier, oberstløytnant og professor ved Forsvarets høgskole, sier at Trumps ønske kan bli en alvorlig utfordring for samholdet i NATO.

– Det er forståelig at president Trump ønsker å trekke mer på NATO i

regionen. Strategien med militær konfrontasjon i stedet for diplomati har

kjørt USA ut på sidelinjen, og USA risikerer å bli kastet ut av Irak etter

likvideringen av general Soleimani. Et sterkere NATO-

engasjement kan være et argument for å unngå at hele alliansen sendes

ut av Irak, sier Tormod Heier.

Han viser også til en uttalelse fra USAs forsvarsminister Mark Esper i fjor

høst, om at USA ville redusere sitt nærvær i Midtøsten og Afrika for å

mobilisere hardere mot Kina og Russland:

– Trump og Iran har sammenfallende syn her: At amerikanske styrker skal ut av Midtøsten, sier Heier til VG.

Tynnslitt vilje

Det opprinnelige oppdraget, kampen mot IS, er i ferd med å endre karakter. Poenget nå er å skape en motvekt mot mer iransk innflytelse, mener Tormod Heier.

– Kina og Russland har gjennomført felles flåteøvelser med Iran utenfor Oman og i Det indiske hav, og står klare til å fylle maktvakuumet om USA trekker seg ut, legger han til.

– Hvordan vil de andre NATO-landene stille seg til Trumps anmodning om å gå tyngre inn?

– Jeg tror at viljen til å nå inn på USAs premisser begynner å bli tynnslitt. En konfliktlinje mellom Trump-administrasjonen og Europa i NATO, er synet på hvordan militære styrker brukes til å oppnå politiske mål, sier Heier.

Rant ut i sand

I fjor sommer forsøkte USA å samle en koalisjon som skulle sikre fri seiling i Gulfen, for å legge maksimalt press på Irak.

Norge svarte aldri på anmodningen, i likhet med flertallet av de europeiske allierte. Bare Storbritannia var villig til å stille opp.

– Den aksjonen rant ut i sand. Nå kan USA enda en gang få store problemer med å få sine nærmeste allierte med. Det er en alvorlig utfordring for samholdet i alliansen, sier Tormod Heier.

– Har Stoltenberg lovet Trump mer på NATOs vegne, enn han kan holde?

– Han tok et viktig språklig forbehold i uttalelsen onsdag, da han sa at han var enig med Trump i at NATO «kunne» bidra mer, sier Heier.

Publisert: 09.01.20 kl. 14:18 Oppdatert: 09.01.20 kl. 14:29

