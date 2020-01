Panikk i Soleimanis gravfølge: 40 personer omkommet

40 mennesker har omkommet og 213 er skadet etter at det oppsto panikk i Qasem Soleimanis gravfølge. Begravelsen skal være utsatt.

Store folkemengder har møtt opp i begravelsen til den drepte iranske generalen Qasem Soleimani. Ifølge iransk TV, som siterer lederen for den iranske redningstjenesten Pirhossein Koulivand, brøt det ut panikk i trengselen, skriver NTB.

– Dessverre er et resultat av panikken at noen av våre landsmenn er skadet og noen har omkommet under gravfølget, uttalte han, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ifølge redningstjenesten i Iran har 40 personer omkommet og 213 er skadet i tumultene som oppsto. Det melder mediehuset al-Arabiya.

Under gårsdagens markering for Soleimani i Irans hovedstad Teheran skal over en million mennesker ha deltatt, ifølge iranske medier.

Soleimani, som ledet den iranske elitestyrken Quds, ble drept i et droneangrep utenfor den irakiske hovedstaden Bagdad fredag. Som leder for Quds var han sentral i Irans sikkerhetspolitikk og utenlandsoperasjoner.

STORE FOLKEMENGDER: Flere tusen møtte opp i begravelsen i Soleimanis hjemby Kerman. Foto: ATTA KENARE / AFP

I løpet av de siste dagene har det vært gravfølger for Soleimani i de irakiske byene Bagdad, Karbala og Najaf, før liket ble fraktet videre til Iran. Der møtte flere hundre tusen iranere opp mens kisten ble ledet gjennom byene Ahvaz, Mashhad, Qom og Teheran.

I dag skal Soleimani etter planen begraves i hjembyen Kerman. Ifølge nyhetsbyrået ISNA har blir begravelsen utsatt.

Terrorist og folkehelt

Flere hundre tusen mennesker hadde møtt opp for å følge Soleimani til sitt siste hvilested i Kerman. En av dem som talte til folkemengden var Revolusjonsgardens øverste leder Hossein Salami, som truet med å sette alle steder som støttes av USA i brann.

– Hevnen er vår, og den vil bli så kraftfull at amerikanerne bittert kommer til å angre denne handlingen, sa han, ifølge NTB.

DØDE: Videoer som er publisert på Twitter viser det som skal være døde mennesker på bakken i Kermans gater. Foto: Skjermdump fra Twitter

Det er første gang i historien at Iran ærer en mann ved å holde minneseremonier i flere byer, noe som ikke engang skjedde da Den islamske republikkens grunnlegger ayatolla Ruhollah Khomeini døde i 1989.

– Vi er her i dag for å vise respekt for den store kommandanten for det hellige forsvar, sier en av de sørgende som hadde reist fra byen Shiraz for å overvære begravelsen tirsdag, ifølge NTB.

Qasem Soleimani blir regnet som en helt blant mange iranere. Blant presteregimets motstandere blir han derimot sett på som en brutal terrorist, men flere tusen liv på samvittigheten.

