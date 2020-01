Panikk i Soleimanis begravelse: 35 skal være drept

Iransk TV melder at 35 mennesker har omkommet etter at det oppsto panikk i Qasem Soleimanis begravelse.

Store folkemengder har møtt opp i begravelsen til den drepte iranske generalen Qasem Soleimani. Ifølge iransk TV, som siterer lederen for den iranske redningstjenesten Pirhossein Koulivand, brøt det ut panikk i trengselen, skriver NTB.

– Dessverre er et resultat av panikken at noen av våre landsmenn er skadet og noen har omkommet under gravfølget, uttalte han, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ifølge AP melder iranske medier at mer enn 35 har mistet livet og 48 personer er skadet.

Under gårsdagens markeringer for Soleimani skal over en million mennesker ha deltatt, ifølge iranske medier.

Soleimani, som ledet den iranske elitestyrken Quds, ble drept i et droneangrep utenfor den irakiske hovedstaden Bagdad fredag. Som leder for Quds var han sentral i Irans sikkerhetspolitikk og utenlandsoperasjoner.

STORE FOLKEMENGDER: Flere tusen møtte opp i begravelsen i Soleimanis hjemby Kerman. Foto: ATTA KENARE / AFP

I løpet av de siste dagene har det vært gravfølger for Soleimani i de irakiske byene Bagdad, Karbala og Najaf, før liket ble fraktet videre til Iran. Der møtte flere hundre tusen iranere opp mens kisten ble ledet gjennom byene Ahvaz, Mashhad, Qom og Teheran.

I dag skal Soleimani begraves i hjembyen Kerman.

DØDE: Videoer som er publisert på Twitter viser det som skal være døde mennesker på bakken i Kermans gater. Foto: Skjermdump fra Twitter

Publisert: 07.01.20 kl. 10:41 Oppdatert: 07.01.20 kl. 11:07

