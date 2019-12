I TENKEBOKSEN: Prins Carl Philip og prinsesse Sofia, her avbildet under middag på slottet. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det svenske prinseparet åpner opp for å flytte utenlands

Prins Carl Philip og prinsesse Sofia tenker på et liv utenfor offentligheten.

Det er i et intervju med TV4, i forbindelse med programmet «Kungahuset 2019», at det svenske prinseparet åpner opp om fremtidsplanene.

Intervjuet er gjengitt av Expressen.

– Langsiktig tror jeg det er naturlig for oss å ta et steg tilbake, sier prinsesse Sofia i programmet, som sendes første juledag.

Det er to måneder etter at det ble klart at prinseparets barn ikke lenger inngår i det kongelige huset.

En mulighet

Det var i oktober at kong Carl Gustavs endringer i det svenske kongehuset ble gjort kjent.

Endringene gjør at prins Carl Philips og prinsesse Sofias barn, samt prinsesse Madeleine og Christopher O’Neills barn ikke lenger kommer til å tilhøre Det svenske kongehuset.

Det vil si at prins Alexander, prins Gabriel, prinsesse Leonore, prins Nicolas og prinsesse Adrienne ikke lenger skal tituleres som «kongelige høyheter».

I intervjuet kommer det frem at prins Carl Philip og prinsesse Sofia ikke er overrasket over endringene.

– Det er en mulighet for våre gutter, at de kan skape den fremtiden de selv vil ha, med tanke på utdanning og jobb, sier prins Carl Philip i programmet.

– Vi kan flytte til utlandet om vi vil, som Madeleine og Chris har gjort sammen med sine barn. Det gir andre valgmuligheter, sier Sofia.

Prinsesse Madeleine og herr Christopher O’Neill flyttet som kjent til Florida i 2018. Paret har tidligere bodd i blant annet London.

25.12.19

