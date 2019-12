LETEAKSJON: Letemannskapet lette fredag etter den savnede tenåringen på Island. Foto: Politiet på Island

Død person funnet i søket etter norske Leif Magnús på Island

To dager etter at Leif Magnús Grétarsson (16) ble tatt av en bølge og forsvant i elven, tror politiet at de har funnet ham.

Oppdatert nå nettopp

Det har pågått en stor redningsaksjon etter at den norske 16-åringen falt ut i en elv i Eyjafjörður nord på Island onsdag.

Ifølge den islandske rikskringkasteren RUV hjalp tenåringen en lokal bonde med å få reparert strømmen da han ble tatt av en stor bølge. Bonden klarte å komme seg unna i siste sekund.

Værforholdene i søkeområdet har vært svært utfordrende, med lave temperaturer og dårlig sikt. Dette gjorde det krevende for letemannskapet, og søket måtte innstilles torsdag kveld.

Det skal også ha vært sterk strøm i elven.

SAVNET: Politiet på Island gikk fredag ut med navn og bilde på Leif Magnús Grétarsson, som var savnet etter å ha falt i elven. Foto: Privat

Fredag formiddag fortsatte rundt 200 personer – med 30 kjøretøy – med søket etter 16-åringen. Både droner, hunder og Kystvaktens helikopter bidro i søket.

Fredag ettermiddag bekrefter islandsk politi at det er funnet en død person i saken, og at de tror det er Leif Magnús Grétarsson som er funnet. Pårørende er varslet om funnet.

Ifølge politiet er han født i Norge og norsk statsborger, men bor på Island.

Politiet bekrefter til VG at de har gått ut med navn og bilde på Grétarsson i samråd med familien. Ifølge den islandske rikskringkasteren RUV har politiet vært i kontakt med den norske ambassaden på Island.

Publisert: 13.12.19 kl. 12:38 Oppdatert: 13.12.19 kl. 19:48

