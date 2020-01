AFP: Rakettangrep mot Bagdad

To raketter har slått ned i den såkalte Grønne sonen i Iraks hovedstad Bagdad, opplyser irakiske sikkerhetskilder. En militærbase der USA har soldater skal også ha blitt truffet.

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet, men ifølge sikkerhetskildene skal ingen personer ha blitt drept eller såret av rakettene som traff den såkalte Grønne sonen.

Samtidig meldes det at to katusja-raketter har truffet den militære flybasen al-Balad, der det også er amerikanske soldater. Heller ikke her er det kommet meldinger om drepte eller sårede.

Den strengt bevoktede Grønne sonen huser blant annet regjeringsbygg samt utenlandske ambassader, deriblant den amerikanske ambassaden.

Sky News melder at det også har falt tønnebomber i Jadriya-nabolaget i Bagdad lørdag kveld. Fem personer skal være såret, ifølge politiet.

Hedret drept general

Situasjonen i regionen er svært spent etter at USA natt til fredag likviderte den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani i et droneangrep i Bagdad.

USAs president Donald Trump hevder han gjorde det for å unngå krig, og at Soleimani «planla nært forestående og ondsinnede angrep» på amerikanske diplomater og militært personell.

Iran har sverget å hevne angrepet, men har ikke utdypet noe om når og hvordan.

SØRGER: Qasem Soleimani ble hedret i den irakiske hovedstaden lørdag. Samme dag ble byen rammet av rakettangrep. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA

Lørdagens rakettangrep i Bagdad skjer kun timer etter at sørgende ropte «Død over Amerika» mens de minnet den avdøde generalen.

Eksperter VG har snakket med har beskrevet amerikanske angrepet på Soleimani som en «krigserklæring».

– Fra Irans perspektiv er dette en krigserklæring. Når du henretter den nest viktigste personen i Iran er det å ta konflikten til et nytt nivå, sa NTNU-professor Jo Jakobsen til VG fredag.

Ulmet lenge

Det siste året har forholdet mellom USA og Iran vært blitt stadig mer anstrengt.

Etter at USA trakk seg ut av atomavtalen har amerikanerne til tider holdt en stram retorisk linje overfor Iran, men samtidig forholdt seg rolige i situasjoner der kraftigere skyts kunne vært å forvente.

Da Iran i juni skjøt ned en amerikansk drone over Hormuzstredet var amerikanerne nær å respondere militært, men trakk seg unna i siste liten.

Etter jul har det vært flere episoder. Her kan du se en tidslinje over det som har skjedd.

