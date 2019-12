DEMONSTRERTE: Søndag møtte hundrevis av maskerte demonstranter opp til støtte for muslimske minoriteter i Kina. Demonstrantene mener Kina undertrykker uigurene. Foto: Lee Jin-man / AP / NTB scanpix

Hongkongkinesere demonstrerte til støtte for uigurer

Flere hundre demonstranter tok til gatene i Hongkong, til støtte for den muslimske uigur-minoriteten i Kina.

NTB-AP-AFP

Demonstrantene holdt blant annet opp blå og hvite flagg som symboliserer selvstendighetskampen til Xinjang-provinsen nordvest i Kina, hvor flesteparten av uigurene holder til.

Kina beskyldes for å undertrykke uigurene og andre muslimske minoriteter, blant annet ved å holde dem fengslet i fengselslignende interneringsleirer.

Demonstrasjonen gikk rolig for seg til å begynne med, men endte med sammenstøt mellom politi og demonstranter etter at to personer forsøkte å tenne på et kinesisk flagg.

Politiet brukte pepperspray, mens demonstrantene kastet vannflasker.

Publisert: 22.12.19 kl. 17:55

