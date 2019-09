Klikk for å aktivere kartet

Mann drepte åtte skolebarn i Kina på første skoledag

Åtte unge barn skal være drept i et knivangrep på en skole i Hubei-provinsen i Kina mandag. To ble skadet.

CNN er blant mediene som melder om tragedien. Ifølge en uttalelse fra de lokale myndighetene, var det en 40-årig mann med Yu til etternavn som gikk til angrep mot elevene ved Chaoyangpo barneskole i Enshi i åttetiden om morgenen, som er tiden elevene ankommer. Mandag var første skoledag etter sommerferien.

Ifølge South China Morning Post dreier det seg om et knivangrep.

Den mistenkte gjerningspersonen er i politiets varetekt. Myndighetene har ikke oppgitt noen detaljer om elevenes alder eller type skader eller omfang, men på barneskolen i Kina er elevene mellom seks og 13 år gamle.

Myndighetene i Enshi har oppgitt at de organiserer hjelp og støtte. Det statlige mediet Global Times oppgir at de lokale myndighetene tilbyr psykologhjelp til elevene som var vitne til eller ble skadet i mandagens angrep.

Det har vært flere angrep mot skoleelever i Kina den siste tiden. Ifølge SCMP ble to elever drept i et angrep på en skole i Baijiaping i Hunan-provinsen tidligere i år. I januar gikk en vaktmester til angrep med en hammer i Beijing og skadet 20 elever. I oktober ble minst 14 barnehagebarn skadet etter at en kvinne gikk til angrep med en kniv i Chongqing. I april i fjor ble ni elever drept og flere skadet etter at en mann gikk til angrep i Shaanxi-provinsen.

