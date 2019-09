Se dokumentar: Anja redder «heksebarn» – nå trues de av «dødspanelet»

Anja Lovéns arbeid for «heksebarn» vakte oppsikt da hun reddet den to år gamle utstøtte gategutten Hope. Han er nå større og sterkere, men arbeidet hennes fortsetter: Tre unge gutter stilles for et «dødspanel», beskyldt for å stå bak bestefarens sykdom. Anja risikerer både guttenes og sitt eget liv ved å gripe inn.

