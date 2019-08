OPTIMISTISK MACRON: USAs president Donald Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron under en felles pressekonferanse etter et endt G7-toppmøte. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Macron: – Snarlig toppmøte mellom Trump og Rouhani er mulig

Et mulig toppmøte mellom USA og Iran skal være mulig, sier Frankrikes president Emanuel Macron etter endt G7-møte i Frankrike.

Donald Trump og Irans president Hassan Rouhani kan møtes innen noen uker, sier Emmanuel Macron under en felles pressekonferanse med USAs president Donald Trump.

De to presidentene har møttes under G7-møtet i Biarritz i Frankrike, som avsluttes i dag.

Det var på forhånd varslet at det ikke ville komme noen felles slutterklæring etter toppmøtet, men Macron sier at toppmøtet likevel har kommet fram til en felles uttalelse.

MEKTIG MØTE: Det er de syv rikeste demokrati i verden som møtes under G7-møtet. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

På den avsluttende pressekonferansen sier Macron at «et slags veikart» er oppstilt:

– Forholdene er lagt til rette for et møte mellom Rouhani og Trump, sier den franske presidenten, som var vert for toppmøtet denne helgen.

Han håper de to statslederne kan møtes i løpet av de kommende ukene.

Mulig avtale

Macron sier han har snakket med Rouhani og fortalt at dersom han møter Trump, vil det være muligheter for å inngå en avtale.

Hvis det skjer, vil det ha stor betydning for den fastlåste konflikten mellom Iran og USA.

Forholdet mellom Iran og USA har vært særdeles dårlig etter at USA trakk seg fra atomavtalen med Iran mai i fjor. I sommer har det vært en rekke angrep på internasjonale skip i Persiabukta, og USA har gitt Iran skylden for angrepene.

USA har bedt en rekke land, deriblant Norge, om å bidra i en militær operasjon i Persiabukta. Norge har ennå ikke besvart henvendelsen, men Storbritannia, Polen og Australia har sagt at de ønsker å bli med.

Frankrike på sin side har vært kritiske til en amerikanskledet militær operasjon, og Macron har gått i spissen for å forsvare atomavtalen med Iran.

Overraskelsesbesøk

Macron overrasket alle, spesielt den amerikanske delegasjonen, da det ble klart at den iranske utenriksministeren Mohammad Javad Zarif skulle komme på G7-møtet etter invitasjon fra Macron.

Zafir var i Norge rett før Frankrike-turen. Her ba han blant annet Norge og andre vestlige land om å ikke la seg bølle med av USA, men heller stå opp for internasjonal lovgivning.

Ifølge CNN har Trump forholdt seg rolig til overraskelsesgjesten, og uttalt at han hade gitt Macron sin velsignelse til å møte Zarif. Selv møtte han ikke den iranske utenriksministeren og fortsatte heller å slenge med leppa mot atomavtalen.

Publisert: 26.08.19 kl. 17:11