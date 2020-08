STORM: En person surfer ved stranden Juno i Florida, mens den tropiske stormen Isaias passerer nær Floridas kyst. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EPA

Tropisk storm: Beordrer evakuering av øyer på kysten av Nord-Carolina

Selv om «Isaias» vinder trolig ikke vil nå området før tidligst mandag kveld, har myndighetene allerede beordret evakueringer.

Den tropiske stormen Isaias beveger seg utenfor Floridas kyst nær Port St. Lucie søndag. Nord-Carolina evakuerer deler av øyene Outer Banks.

The Outer Banks er en 200 kilometer lang streng med barriereøyer utenfor Nord-Carolina og det sørlige Virginias kyst.

Måtte dra fra øya

Nasjonalparken Cape Hatteras National Seashore er også stengt. En påbudt evakueringsordre for beboerne på øya Hatteras fant sted søndag klokken 12.00. Turister og besøkende ble beordret til å forlate øya lørdag. Hyde County startet evakueringer av beboere og besøkende fra øya Ocracoke allerede på fredag og lørdag.

Den eneste muligheten til å kjøre ut fra Outer Banks er Highway 12, hvor det allerede har vært mindre oversvømmelser noen steder da det var høyvann. Tusener er blitt evakuert med ferge istedenfor ved å bruke bilveien, ifølge Nord-Carolinas transportdepartement.

FLORIDA: En familie i Fort Pierce ser på bølgene som «Isaias» fører med seg. Foto: Patrick Dove / TCPalm.com

Minst 125.000 mennesker i Nord-Carolina har testet positivt for coronaviruset og 1969 personer har dødd som følge av smitten, ifølge amerikanske helsemyndigheter. Befolkningen langs kysten oppfordres til å dra til familie eller venner som bor lenger inn i landet. Å oppholde seg i tilfluktsrom bør være siste utvei, ifølge myndighetene. Det skriver The News and Observer.

Kan bli oversvømmelser

Ifølge Det nasjonale værsenteret var Isaias rundt 88 kilometer sørøst for Fort Pierce, klokken 11.00 lokal tid. Den beveget seg nord-nordøstover med opp mot 13 kilometer i timen, med vinder på rundt 104 kilometer i timen.

Sentrum av Isaias vil bevege seg nær østkysten av Florida søndag og gjennom natten, og på mandag og tirsdag vil sentrum bevege seg utenfor Georgias kyst og inn til de midtatlantiske stater, skriver Tampa Bay Times.

Da Florida sliter med mye coronasmitte, er det ventet at den tropiske stormen kan komme til å utfordre myndighetenes krisehåndtering.

les også Erklærer unntakstilstand: Florida stålsetter seg for enda en krise

Isaias svekket seg fra orkan til tropisk storm lørdag. Det var ventet at den ville øke i styrke igjen, men det har ennå ikke skjedd. Som en tropisk storm vil Isaias likevel føre med seg store mengder regn og sterke vinder så vel som stormflo som kan resultere i oversvømmelser langs kysten, ifølge Det nasjonale værsenteret.

The Washington Post skriver at Isaias antagelig vil nå land tidlig tirsdag i Sør- og Nord-Carolina.

Astronauter landet i bølgene

Tidligere har Isaias gjort skade på Puerto Rico, den Dominikanske Republikk og Bahamas som en orkan. Isaias fortsatte å spre kraftig regn og vinder i det nord-vestlige Bahamas søndag.

TILBAKE PÅ JORDEN: Astronautene Doug Hurley og Bob Behnken deiset i vannet i Mexicogolfen, noe ingen amerikanske astronauter har gjort på 45 år. Foto: SpaceX

De to astronautene som dro til den internasjonale romstasjonen om bord på SpaceX-kapselen Crew Dragon i mai, landet i havet utenfor Florida søndag. Ekstremværet gjorde at det ble tatt enkelte forbehold, men til slutt ble det bestemt at tilbakekomsten skulle gjennomføres som planlagt.

