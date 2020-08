DREPT: Fjellgorillaen Rafiki ble funnet drept. Nå er drapsmannen dømt. Foto: Joshua Guenther / Joshua Guenther

Drepte sjelden gorilla – må sone 11 år i fengsel

En mann som drepte en av Ugandas sjeldne «silverback» fjellgorillaer har sagt seg skyldig i anklagene, og er dømt til 11 år i fengsel.

Det skriver blant annet The Observer.

Rafiki var lederen av en gruppe på 17 fjellgorillaer. Rundt 25 år gammel ble han funnet død i 2. juni – drept av et skarpt objekt.

Den sjeldne gorillaen levde i Bwindi Impenetrable nasjonalpark sørvest i Uganda. Ifølge New York Times var det i 2018 i overkant av 1000 fjellgorillaer som lever fritt, hvorav 459 av dem lever i denne nasjonalparken.

Mannen, som er dømt for drapet, sier at han og tre andre handlet i selvforsvar. Situasjonen skal ha oppstått da gruppen på fire kom for nært da gorillaen jaktet et villsvin.

Han ba om å bli benådet, men ble ikke hørt. I stedet ble han kritisert for å ha kastet bort rettsvesenets tid ved ikke å innrømme skyld med en gang, skriver The Observer.

Straffen på totalt 11 år inkluderer seks år for drapet på Rafiki, samt to straffer på fem år, som sones samtidig, for å ha drept en antilope og et villsvin, og for å ha jaktet i nasjonalparken.

Ifølge BBC ville han risikert livstid i fengsel, dersom saken hadde kommet opp i en spesialrett for dyresaker.

De tre øvrige tiltalte i saken nektet straffskyld, og er enn så lenge varetektsfengslet, mens de venter på sine rettssaker.

– Vi har fått rettferdighet for Rafiki, sier Sam Mwandha i Uganda Wildlife Authority (UWA).

Samtidig opplyser UWA at to nye babygorillaer er født i nasjonalparken de siste ukene.

Publisert: 01.08.20 kl. 04:42

