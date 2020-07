Iranske medier: Passasjerer ble skadet da amerikanske jagerfly fløy nært sivilt passasjerfly

Et iransk passasjerfly skal torsdag ha vært nødt til å endre flyhøyde kjapt da to amerikanske jagerfly angivelig fløy mot dem i kollisjonskurs, melder den iranske statskanalen IRIB.

– Alle passasjerene i passasjerflyet er ute av fartøyet i Beirut, etter at et jagerfly nærmet seg det over syrisk luftrom, sier flyplassjef ved Rafic Hariri-flyplassen i Beirut, Fadi Hassan til Reuters.

Torsdag kveld kom det motstridene meldinger om hvilke land jagerflyene hevdes å tilhøre. Reuters siterer iranske IRIB på at piloten sier jagerflyverne identifiserte seg selv som amerikanske. BBC og nyhetsbyrået AP siterer iranske statlige medier på at flyene var israelske, mens den engelskspråklige iranske kanalen PressTV hevder at flyene tilhører den amerikansk-ledede koalisjonen som operer i Syria.

Flere passasjerer skal ifølge IRIB News være skadet etter hendelsen, som følge av at flyet gjorde et raskt fall for å unngå kollisjon. De siterer passasjerflyets pilot, etter at flyet har landet i Beirut.

KOLLISJONSKURS: De amerikanske flyene skal angivelig ha vært på vei rett mot passasjerflyet fra Mahan Airlines. Foto: IRIB News

Flyplassjef Fadi Hassan opplyser til Reuters at det kun er snakk om mindre skader på passasjerene.

Den engelskspråklige iranske kringkasteren Press TV, deler torsdag en video som angivelig stammer fra passasjerer ombord det sivile flyet med Mahan Airlines.

Flyselskapets flygning 1152 var torsdag på vei til Libanons hovedstad Beirut, da to jagerfly skal ha nærmet seg flyet.

De kan sees fra vinduet i videoen som er delt på Twitter, mens folk hyler i kabinen. En passasjer sier til IRIB at han slo hodet i taket under unnamanøveren.

