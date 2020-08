VED MOUNT RUSHMORE: 3. juli besøkte president Donald Trump minnesmerket i Sør-Dakota. Foto: Alex Brandon / AP

Trump om Mount Rushmore: – Høres ut som en god idé

George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln og Donald Trump? «Høres ut som en god idé», mener presidenten.

Det startet som en spøk i en tegneserie i Tulsa World ett år før Donald Trump ble valgt til president. «Gjør meg tynnere og fjern de andre gutta», sier Trump i tegneseriestripen, skriver lokalavisen Argus Leader.

I et intervju med avisen fra 2018 forteller Sør-Dakotas guvernør Kristi Noem at hun en dag kan skrive en bok om alle morsommere tingene Trump har fortalt henne.

– Første gang vi møttes i Det ovale kontor, sier han: «Kristi, kom hit og ta meg i hånden». Så jeg tok han i hånden, og sier: «Mr. President, du bør komme til Sør-Dakota en dag. Vi har Mount Rushmore». Så svarer han: «Visste du at det er drømmen min å ha ansiktet mitt på Mount Rushmore».

Videre forteller hun at hun startet å le, men da Trump ikke lo forsto hun at han var seriøs.

Trump: Fake news

– Jeg skulle spurt dere om dere synes jeg burde vært på Mount Rushmore. Problemet er at om jeg sier det, selv som en spøk, kun som en spøk for å ha det gøy, vil «fake news»-mediene skrive at jeg mener jeg burde være på Mount Rushmore. Derfor sier jeg det ikke, sa Trump under et valgmøte i Ohio i 2017.

Men ifølge en republikaner New York Times har pratet med, skal Det hvite hus i fjor ha spurt guvernør Noem hvordan prosessen med å få lagt til en president ved Mount Rushmore fungerer.

På Twitter slår riktignok Trump tilbake mot nyheten, som også er gjengitt av blant annet CNN.

– Dette er «fake news» av mislykkede New York Times og «bad ratings» CNN. Har aldri foreslått det, men basert på de mange tingene som er oppnådd i løpet av de tre og et halvt første årene, kanskje mer enn noen annen president, høres det ut som en god idé.

– Ikke mer plass

Da Trump besøkte Sør-Dakota og Mount Rushmore i forbindelse med 4. juli-markeringen i år fikk han en ifølge New York Times en drøy meter stor kopi av det verdensberømte minnesmerket med en liten forandring – et femte hodet: Trumps.

Til avisen påpeker Det hvite hus at Mount Rushmore er et monument som tilhører Sør-Dakota, og ikke de føderale myndighetene.

Men hvor realistisk er det egentlig med et nytt ansikt på Mouth Rushmore? Ikke veldig.

Maureen McGee-Ballinger, som jobber på Mount Rushmore, uttalte i 2018 at de i flere år har fått forslag om å legge til både blant annet Franklin Roosevelt, John F. Kennedy og Ronald Reagan.

– Det er ikke mer plass. Når du ser på skulpturen, virker det som det er plass både til venstre, ved siden av George Washington, og til høyre ved siden av Abraham Lincoln. Men da ser du enten på steinen bak skulpturen til høyre, som er en optisk illusjon, eller til venstre der det er stein som ikke er utskjærbar, sa McGee-Ballinger.

