Dansk FHI-direktør om munnbind: – Vi har blitt klokere

De danske myndighetene visste for lite om effekten av munnbind i begynnelsen av pandemien, erkjenner direktør Søren Brostrøm i Sundhedsstyrelsen.

Søren Brostrøm i Sundhedsstyrelsen, som er det danske Folkehelseinstituttet, har lenge ment at munnbind-bruk skaper en «falsk trygghet» i det offentlige rom.

Nå er han av en annen oppfatning.

– Jeg innrømmer at vi ikke visste nok om det i februar eller mars, da pandemien brøt ut, sier han til kanalen.

– Vi har blitt klokere. Hvis vi legger til bruken av munnbind på toppen av generelle retningslinjer om å holde avstand og ha god håndhygiene, så gir det noe ekstra.

Danmark er et av landene i Europa med en stigende smittetrend. Det er foreløpig blitt registrert 621 corona-relaterte dødsfall og over 15.000 smittede i landet, ifølge VGs talloversikt.

Høie: – Kan komme anbefaling

På bakgrunn av WHOs anbefalinger vurderte Sundhetsstyrelsen bruk av munnbind på nytt. Danske helsemyndigheter anbefaler bruk av munnbind i visse tilfeller.

I seks kommuner er det nå påbud om munnbind på kollektivtransporten. Påbudet, som trer i kraft onsdag og varer til 1. september, gjelder i Aarhus, Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Odder og Horsens.

Leder: Ett tiltak står igjen: Munnbind

I Norge jobber Folkehelseinstituttet med å utarbeide råd for bruk av munnbind som vil bli annonsert 14. august. Det sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) under fredagens pressekonferanse.

– Vi må ta innover oss at det er situasjoner det er vanskelig å holde en meter avstand. Det kan komme en anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport i rushtiden. Grunnen til at rådet ikke kommer i dag, er at det krever forberedelser, sa han.

Vil ha påbud

Eksperter VG har snakket vil heller ha påbud om bruk av munnbind. De mener det er umulig å holde avstand i de store byene.

– Vi er i en situasjon hvor smitten øker, og nå som ting åpner igjen på høsten så bør vi prøve det. Det er så dyrt å stenge ned, at det er bedre å starte med munnbind nå, sier professor Audun Helge Nerland ved Universitet i Bergen.

Han får god støtte fra tidligere smittevernoverlege ved Ullevål, Bjørg Marit Andersen.

– Det burde vært påbudt med munnbind på offentlig transport, spesielt i store byer som Oslo. Der tror jeg det ville vært en fordel, sier Andersen.

