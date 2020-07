RØRLEGGER: Dette russiske fartøyet, «Akademik Cherskiy» skal fullføre leggingen av Nord Stream 2-gassledningen gjennom dansk farvann til Tyskland – mot knallharde protester fra USA. Foto: VITALY NEVAR / REUTERS

Kværner risikerer sanksjoner fra USA for gassrør-kontrakt i Russland

Trump-administrasjonen øker nå presset mot alle som bidrar til den nye gassrørledningen Nord Stream 2, som legges gjennom Østersjøen fra Russland til Tyskland. Kværner er blant leverandørene.

USA truer med nye sanksjoner mot alle leverandører, eierselskaper og långivere, og hevder at Russland skaffer seg økt kontroll over energiforsyningen til Europa gjennom rørledningen.

– Forlat prosjektet nå, eller ta konsekvensene. Denne direkte trusselen kom fra USAs utenriksminister Mike Pompeo på en pressekonferanse i Washington onsdag.

Anbefaler norsk gass

USA har pekt på Norge som en alternativ leverandør av gass til det europeiske kontinentet, og har lenge jobbet hardt for å stoppe Nord Stream 2.

Men også USA ønsker øke sin gasseksport til Europa, og har bedt europeiske land velge mellom russisk og amerikansk gass.

Pompeo har kalt gassrørledningen gjennom Østersjøen for «Kremls verktøy» for å øke Europas avhengighet av russisk gass.

Kværner: Ingen berøring

Kværner har en kontrakt på om lag 600 millioner kroner med Nord Stream 2.

Selskapet leverer sluser og et system for rengjøring av rørledningene på den russiske siden av den undersjøiske ledningen, et landanlegg som ligger nordvest for St. Petersburg.

– Vi er ferdig med det meste av arbeidet og er i den avsluttende fasen, sier Kværners kommunikasjonsdirektør Torbjørn Andersen til VG.

– Vi har hverken nå eller tidligere sett noen melding om sanksjoner som berører de delene av arbeidet som Kværner deltar i, legger han til.

Det norske selskapet har ikke rukket å sette seg inn i detaljene i den nye advarselen fra USA som kom fra Pompeo onsdag.

– Bildet hittil har vært at det ikke har kommet noen uttalelser eller signaler om at det berører de deler av prosjektet som vi deltar i, sier Andersen på vegne av Kværner.

Drar til Danmark

President Donald Trump og hans administrasjon har tidligere truet med sanksjoner mot dem som deltar i selve rørledningen, Det førte til at det sveitsiske selskapet Allseas, basert i Sveits, trakk seg før rørledningen nådde fram til Tyskland. Nå har et russisk fartøy tatt over denne jobben.

USA hadde håpet at Danmark ville trekke sin tillatelse til å føre rørledningen utenfor Bornholms kyst. Men tidligere denne uken ga danske myndigheter grønt lys.

Onsdag varslet utenriksminister Mike Pompeo at han reiser til København allerede kommende mandag, åpenbart for å øke presset mot danskene.

STRAMMER TIL: Onsdag møtte utenriksminister Mike Pompeo i Washington at han skjerper sanksjonene mot dem som hjelpe Russland med å bygge Nord Stream 2. Foto: Andrew Harnik/POOL via Reuters

Tverrpolitisk press

Republikanere og demokrater i Kongressen har stått sammen om å be Trump bruke kraftigere lut i forsøkene på å stoppe Nord Stream 2.

Med den nye fullmakten i boikottlovene kan den amerikanske utenriksministeren nå innføre sanksjoner mot alle enkeltpersoner og selskaper som øker Russlands evne til å anlegge rørledninger for eksport, og som direkte deltar i arbeidet med å anlegge, utvide eller modernisere rørledninger fra Russland.

EU har tidligere tatt avstand fra USAs ønske om å straffe sine allierte for å kjøpe russisk gass:

«EU’s holdning til amerikanske sanksjoner mod europeiske selskaper som utfører legitime og lovlige aktiviteter er utvetydig: De er uakseptable og i strid med internasjonal lov, og EU er sterkt imot», uttalte Josip Borell, visepresident for utenrikspolitikk i EU-kommisjonen i juni, ifølge Jyllands-Posten.

Publisert: 16.07.20 kl. 14:50

