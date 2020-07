POLITIKER: Kongressmedlem Alexandria Ocasio-Cortez i Representantenes hus. Foto: House Television via AP

«AOC» ikke fornøyd med beklagelsen til Ted Yoho

– Jeg er også datteren til noen, sa demokratens stjerneskudd Alexandria Ocasio-Cortez (D) etter at Ted Yoho (R) beklaget uttalelsene han kom med til henne.

Oppdatert nå nettopp

Torsdag var det populære, men også omstridte, kongressmedlem Alexandria Ocasio-Cortez, ofte kalt «AOC», og flere andre kvinnelige demokrater på talerstolen i Representantenes hus for å snakke om sexistisk kultur som «aksepterer vold og voldelig språk mot kvinner».

Foranledningen var at Ocasio-Cortez tidligere denne uken hevdet at det republikanske kongressmedlemmet Ted Yoho hadde trakassert henne.

I et intervju med The Hill sa hun at Yoho hadde kalt henne «motbydelig» da de møtte hverandre på vei henholdsvis til og fra Capitol Hill mandag.

Bakgrunn: «AOC» sier hun ble trakassert av kongressmedlem

Den korte, men opphetede ordvekslingen, skal ha blitt overhørt av en reporter i samme avis.

«Du er helt fra vettet», skal Yoho ha sagt til henne, og Ocasio-Cortez skal ha snakket tilbake og sagt til Yoho at han var «frekk».

Yoho avsluttet samtalen med å beskrive Ocasio-Cortez med uttrykket «fucking bitch», ifølge avisen.

– Veldig bevisst språket mitt

Da Yoho skulle beklage for hendelsen, sa han blant annet at han ville si unnskyld for den brå måten han hadde samtalen med Oacsio-Cortez på. Han sa videre at det selv om de er uenige om politikk, betyr ikke det at de skal være respektløse.

les også Ocasio-Cortez til VG: – Presidenten er ikke konge

Dernest dro han inn kvinnene i sitt liv:

– Etter å ha vært gift i 45 år og hatt to døtre, er jeg veldig bevisst språket mitt. De krenkende ordene som pressen sier jeg sa, har jeg aldri sagt til noen kollega, og hvis jeg ble tolket slik, beklager jeg for at de misforsto, skriver CNN.

Han sa videre at han ikke kunne unnskylde for sin lidenskap eller for å elske sin gud, sin familie og sitt land.

Denne unnskyldningen faller imidlertid ikke i god jord hos Ocasio-Cortez, som sier at mener presiseringen til Yoho om at han er gift og har to døtre understreker selve problemet, skriver The Guardian.

– Å ha en datter gjør ikke en mann anstendig. Å ha en kone gjør ikke en mann anstendig. Å behandle mennesker med verdighet og respekt gjør en mann anstendig, sa Ocasio-Cortez på talerstolen i Representantenes hus torsdag.

– Yoho nevnte at han har en kone og to døtre. Jeg er to år yngre enn hans yngste datter. Jeg er også datteren til noen. Heldigvis er ikke faren min i live slik han kan se hvordan Yoho behandlet datteren hans, sa hun videre.

les også Kvinnen som sprer frykt

Hun la så til at en anstendig mann beklager «ikke for å redde ansikt, ikke for å vinne en stemme. Han beklager oppriktig, for å rette opp i og erkjenne skaden som er gjort, slik at vi alle kan gå videre».

Ocasio-Cortez sa også at problemet ikke handlet om en enkelt hendelse, men at det er kulturelt. Det er «en kultur som aksepterer vold og voldelig språk mot kvinner, og en hel maktstruktur som støtter det».

Se hva Ocasio-Cortez sa i Representantenes hus under.

Publisert: 25.07.20 kl. 03:24 Oppdatert: 25.07.20 kl. 03:40

Fra andre aviser