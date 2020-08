PRESIDENTKANDIDAT: Svetlana Tikhanovskaja under en pressekonferanse 10. august. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Mener presidentkandidat ble presset til video

Ble opposisjonens presidentkandidat Svetlana Tikhanovskaja (37) presset til å spille inn en video der hun ber demonstrantene gi seg? Det mener presidenten i Litauen, dit hun har flyktet.

President Aleksandr Lukasjenkos styrker går stadig tøffere til verks mot demonstrantene i Hviterussland. Samtidig har altså hans rival Svetlana Tikhanovskaja overraskende valgt å dra til nabolandet Litauen.

I en innspilt video tirsdag ba hun demonstrantene om å akseptere Lukasjenkos valgseier og følge politiets ordre og at det ikke var verdt å ofre menneskeliv.

– Ingen vettug person tror at Tikhanovskaja har spilt inn denne videoen frivillig. Dette er bare et bevis på hvilke metoder som brukes til å bryte ned folk. Vi har sett dette flere ganger de siste ukene, sier Litauens president Gitanas Nauseda ifølge tut.by.

Radio Free Europe melder at videoen skal ha blitt spilt inn under press da Tikhanovskaja, mot sin vilje, ble holdt i timevis i valgkommisjonens lokaler i Minsk.

Hennes valgkampsjef, Maria Kolesnikova, sa på en pressekonferanse at Tikhanovskaja var alene med to representanter for «sikkerhetstjenestene», uten mobilkontakt og uten advokat.

NYE SAMMENSTØT: For tredje natt på rad var det bråk mellom demonstranter og politi i Minsk. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

– Etter det jeg forstår hadde hun ikke noe annet valg enn å forlate landet, sier Litauens utenriksminister, Linas Linkevicius, til BBC.

– Hun ble holdt fengslet hos valgkommisjonen.

I videoen snakker Tikhanovskaja om at hun flyktet for sine barns skyld.

– Ikke et eneste menneskeliv bør ofres for det som skjer nå. Barna er det viktigste i våre liv, sier 37-åringen, som stilte som presidentkandidat etter at mannen, som er en kjent blogger og opprinnelig skulle ha stilt, ble fengslet. Sammen har de to barn.

Likevel var det for tredje natt på rad natt til onsdag sammenstøt mellom demonstranter med sikkerhetsstyrker i Minsk. Det ble brukt blant annet gummikuler og sjokkgranater.

En rekke videoopptak på nettet skal også vise politistyrker som slår forsvarsløse demonstranter.

Flere medier, blant annet tut.by, melder at politistyrkene forfølger demonstrantene inn i trappeoppgangene på blokker.

Ifølge hviterussiske myndigheter har flere enn 200 mennesker havnet på sykehus og mer enn 2000 personer varetektsfengslet. Mange pårørende sier at det ikke er mulig å få kontakt med dem som er pågrepet, melder BBCs russisk-utgave.

Menneskerettighetsaktivister rapporterer at sikkerhetsstyrkene målbevisst går etter journalister og ødelegger kameraene deres.

Ifølge valgkommisjonen fikk Aleksandr Lukasjenko, som har sittet ved makten siden 1994, drøyt 80 prosent av stemmene, mens Tikhonovskaja fikk cirka 10 prosent. Tikhanovskaja sa mandag at hun ikke godtok valgresultatet, men sier altså noe helt annet i videoen som hun kan ha vært presset til å spille inn.

Ifølge Telegram-kanalen NEXTA har trafikkpolitiet begynt å dra sjåfører ut av bilene sine – og banke dem opp. Privatbiler har blitt brukt til å skape kaos i Minsk. Ifølge NEXTA har sikkerhetsstyrkene derfor brukt ambulanser, som alltid blir sluppet fram, som transportmiddel fram til demonstrasjonene.

Publisert: 12.08.20 kl. 04:28

