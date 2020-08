I RETTEN: Steve Bannon etter rettshøringen på Manhattan. Foto: Louis Lanzano / Sipa USA

Bannon ble arrestert på luksusyacht av amerikansk postvesen

Tidligere sjefstrateg for Donald Trump, Steve Bannon, var om bord på en kinesisk luksusyacht da han ble arrestert av politi fra det amerikanske postvesenet.

Det var torsdag morgen amerikansk tid at Steve Bannon (66) ble arrestert, tiltalt for å ha planlagt underslag i forbindelse med det som skal være innsamlingsaksjonen «We Build the Wall».

Sammen med tre andre, skal Bannon ha svindlet til seg hundretusener fra givere i forbindelse med innsamlingsaksjonen, som totalt har samlet inn over 220 millioner norske kroner.t

Pengene skulle egentlig gå til å bygge en grensemur mot Mexico.

Flere amerikanske medier melder at våpenbærende politi fra U.S. Postal Service (USPS) var med på å arrestere Bannon sammen med kystvakten.

Blant annet har Washington Post, New York Times og Fox News omtalt saken.

Politiet fra Det amerikanske postvesenet jobber ifølge Washington Post med saker som handler om utnyttelse av barn, nettkriminalitet, narkotikahandel og økonomiske forbrytelser. Avisen skriver videre at politienheten i USPS er den eldste føderale politienheten i landet.

Bannon møtte senere samme dag i retten der han erkjente seg ikke skyldig i tiltalen mot ham.

Ifølge Washington Post ble han løslatt mot en kausjonsobligasjon på fem millioner dollar. Han får ikke lov til å reise utenfor New York eller Washington, D.C., og han får heller ikke lov til å bruke privatfly eller båt uten tillatelse.

SAMARBEID: Steve Bannon her med Donald Trump og den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn i Det ovale kontor i Det hvite hus. Foto: Alex Brandon / TT / NTB Scanpix

les også Steve Bannon: Kulturkrig bak klostermurene

Om bord på kinesisk luksusyacht

Da han ble arrestert, skal Bannon ha vært om bord på den 150 fot lange luksusyachten «Lady May» til den kinesiske milliardæren Guo Wengui, ifølge New York Times.

Guo har levd i eksil i USA siden 2014, etter å ha rømt Kina med beskyldninger fra regimet om korrupsjon og voldtekt, skriver avisen videre.Han har siden da vært en kritisk stemme mot Det kinesiske kommunistpartiet.

TIL HAVS: Luksusyachten til Guo Wengui som Bannon var på. Foto: Catherine Bue-Hepner / AP

Like etter at Bannon forlot Det hvite hus skal han ha startet et lukrativ samarbeid med Guo, skriver avisen.

Bannon skal først ha lånt 150.000 dollar av milliardæren, for deretter å innledet et flere år langt samarbeid verdt minst én million dollar for strategisk rådgiving, skriver Axios.

Guo skal også være medlem på feriestedet til president Donald Trump, Mar-a-Lago, ifølge Miami Herald.

Den kinesiske milliardæren har imidlertid bånd til Departementet for statssikkerhet i Kina (MSS). Departementet kontrollerer overvåkningen av befolkningen og etterretning.

I 2018 ble tidligere viseminister for MSS Ma Jian dømt til livstid i fengsel. Guo har ifølge New York Times vært tett knyttet til Ma.

De tre andre mennene som ble arrestert og tiltalt for det samme som Bannon, er Brian Kolfage, Andre Badolato og Timothy Shea.

Publisert: 22.08.20 kl. 19:12

