HAR TAPT MYE: Dan Katt, grunnlegger og daglig leder ved Good City Brewery, anslår at restaurantene hans har tapt et åttesifret beløp på at demokratenes landsmøte avholdes digitalt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Demokratenes folkefest avlyst: – Det var det siste nådestøtet

MILWAUKEE (VG) Demokratenes folkefest er avlyst på grunn av coronapandemien som herjer. Det har kostet en svekket lokalindustri milliardbeløp.

Linn Kongsli Hillestad

Thomas Nilsson (foto)

Nå nettopp

– Det har vært litt av et år. Det ble ikke som vi planla, sier Dan Katt til VG.

Han driver et bryggeri og to restauranter i Milwaukee, nord i USA, og 2020 skulle bli tidenes år for bedriften hans Good City Brewery.

Ikke bare skulle byen huse demokratenes store folkefest, landsmøtet hvor presidentkandidaten offisielt utnevnes. I tillegg er byens basketlag, Milwaukee Bucks, rangert som det beste i NBA.

For Katts selskap lå det dermed an til dobbel gevinst, ettersom en av restaurantene hans ligger rett ved siden av Fiserv forum, hvor Bucks spiller hjemmekamper og demokratenes landsmøte opprinnelig skulle gå av stabelen.

Så ble arrangementene avlyst, ett etter ett.

Få dager etter at NBA utsatte alle kamper på grunn av pandemien, måtte restaurantene i Wisconsin lukke dørene.

– Vi mistet 80–85 prosent av inntektene vår over natten da vi måtte stenge, sier Katt.

Antall ansatte ble kuttet fra 95 til 12.

– Det har vært det mest krevende jeg har vært gjennom som bedriftseier, sier han.

GOD BELIGGENHET: Alt lå til rette for et svært innbringende år for restauranten Good City Brewery. Så kom coronapandemien. Foto: Thomas Nilsson / VG

Milliardtap

Hoteller og restauranter over hele USA er hardt rammet av nedstengningen som følge av pandemien. Nå har de forsiktig begynt å åpne opp, men ofte med svært begrenset kapasitet, og i mange delstater er bare utendørs servering tillatt.

I Wisconsin næret mange et håp om at demokratenes landsmøte, som opprinnelig skulle trekke 50.000 personer til delstaten, kunne gi lokale bedrifter et sårt trengt løft.

Men landsmøtet ble først utsatt fra juli til august, så ble det flyttet til en mindre arena, Wisconsin Center, og delegatene ble oppfordret til å holde seg hjemme.

I forrige uke ble det annonsert at heller ikke Joe Biden ville komme til byen for å ta imot nominasjonen som Demokratenes presidentkandidat.

Det som skulle bli et storstilt arrangement med navn som Hillary og Bill Clinton, Michelle og Barack Obama, Bernie Sanders og New York-guvernør Andrew Cuomo, blir dermed i all hovedsak digitalt når det går av stabelen mandag til torsdag denne uken.

fullskjerm neste ENSOM RYTTER: En TV-reporter står alene utenfor Wisconsin Center, hvor det lille som er igjen av Demokratenes landsmøte skal foregå.

– Det var det siste nådestøtet, sier restauranteier Dan Katt.

Han hadde en avtale med TV-selskapet NBC, som skulle bruke deres lokaler under hele arrangementet. Da Biden kansellerte, kom heller ikke de.

Katt anslår at selskapet hans har tapt et millionbeløp på avlysningen, en liten del av hva det har kostet Milwaukees bedrifter totalt. I forkant var det anslått at landsmøtet ville bringe ekstra inntekter på opptil to milliarder kroner, ifølge lokalavisen Milwaukee Journal Sentinel.

Demokratenes landsmøte 2020 * Avholdes 17. til 20. august fra Milwaukee, Wisconsin * Mesteparten av landsmøtet holdes digitalt, representantene fra Wisconsin blir de eneste på talerstolen * Joe Biden vil akseptere nominasjonen som Demokratenes presidentkandidat hjemme i Delaware førstkommende torsdag. * I tillegg vil mange prominente demokratiske politikere holde digitale taler, deriblant Barack og Michelle Obama, Bernie Sanders, Hillary og Bill Clinton og visepresidentkandidat Kamala Harris. Kilder: New York Times og Milwaukee Journal Sentinel Vis mer

– Mange hoteller vil ikke bli fylt opp nå, og de hadde holdt av mange rom i virkelig lang tid, sier Peggy Williams-Smith hos Visit Milwaukee til Fox6 News.

– Vi har flere gjester som skal i bryllup enn som er her på grunn av landsmøtet, sier en resepsjonist hos Spring Hill Suites, rett ovenfor Wisconsin Center, til VG.

LITE KUNDEGRUNNLAG: Michelle Thompson ved Sportsbar i Milwaukee sentrum har for tiden minimalt med ansatte på jobb, men håper de kan hente tilbake flere etter hvert som inntjeningen bedrer seg. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Enorm forskjell

Inne på Sportsbar i Milwaukee sentrum er det folketomt, til tross for at de har åpnet serveringen innendørs.

Også her har flere arrangementer blitt kansellert etter at det ble kjent at Demokratenes landsmøte stort sett blir avholdt digitalt.

– Vi hadde en rekke private fester booket, men de ble avlyst en etter en, sier vaktleder Michelle Thompson.

Baren åpnet igjen i juli, etter å ha vært stengt i flere måneder.

– Nå kjemper vi for å komme oss tilbake på beina, sier Thompson.

Det samme gjør de hos Discovery World, et vitenskapsmuseum ved bredden av Michigansjøen hvor mange av arrangementene under landsmøtet skulle finne sted. Også de har mistet store inntekter etter en lang periode uten besøkende.

– Vi har nettopp åpnet igjen, så de pengene vi skulle ha tjent på landsmøtet ville ha utgjort en enorm forskjell for oss, sier president og daglig leder Bryan Wunar.

fullskjerm neste SENTRAL ARENA: Mange av arrangementene under Demokratenes landsmøte skulle ha funnet sted hos Discovery World, i idylliske omgivelser ved Michigansjøen.

Han understreker at han både forstår og er enig i avgjørelsen om å ikke avholde arrangementer med mange mennesker til stede nå når coronapandemien herjer med full styrke.

– Men vi hadde håpet at dette skulle gi oss masse økt synlighet, i likhet med hele Milwaukee, sier han.

– Sånn sett er dette en tapt mulighet for alle som har med Milwaukee å gjøre, for det er en fantastisk by. Nå får vi ikke feiret byen sånn som vi hadde håpet.

Hos Good City Brewery har antall ansatte sakte bygget seg opp igjen til 35. Daglig leder Dan Katt velger å se fremover i stedet for å fokusere på hva som kunne ha vært.

– Vi må bare gjøre vårt beste. Det er alt vi kan gjøre, sier han.

Publisert: 17.08.20 kl. 18:16

