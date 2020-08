KREVER SVAR: «Dondé está el dinero?», «hvor er pengene?», har innbyggerne malt i versaler på en bro i Tegucigalpa. Foto: ORLANDO SIERRA / AFP

Bestilte coronasykehus til 418 millioner – nå spør et helt land seg hva pengene gikk til

TEGUCIGALPA/OSLO (VG) Falske kontrakter, korrupsjonsanklager og raseri. Dette er historien om da det coronarammede Honduras skulle kjøpe sårt tiltrengte feltsykehus fra Tyrkia.

Ingeborg Huse Amundsen

Paulo Cerrato

Nå nettopp

Da pandemien herjet som verst i vår, gikk regjeringen i Honduras til innkjøp av syv feltsykehus for å kunne takle den økende smitten. Helsevesenet i det fattige mellomamerikanske landet var på ingen måte rustet for en nasjonal krise, og det trengtes hjelp utenfra.

Det statlige investeringsselskapet bestilte syv feltsykehus med totalt 477 sykehussenger fra Tyrkia til en prislapp på 47 millioner dollar, som tilsvarer rundt 418 millioner kroner. Pengene ble tatt fra statens samferdselsbudsjett.

Uker og måneder gikk. Men ingenting skjedde.

MANGLER UTSTYR: Ansatte ved et sykehus i Tegucigalpa slo i april alarm om at de manglet smittevernutstyr. Foto: ORLANDO SIERRA / AFP

Et skip lastet med brukt utstyr

Samtidig bredte coronaviruset om seg blant befolkningen i Honduras. Til slutt ble det erklært at Latin-Amerika var pandemiens nye episenter.

I Honduras har over 1800 mennesker dødd og cirka 60.000 blitt registrert smittet av coronaviruset (blant dem landets president), viser VGs oppdaterte oversikt.

Etter nesten hundre dagers venting, ankom omsider et skip i havnen i Puerto Cortés i Honduras i juli. Det var lastet med to feltsykehus, ikke syv. Det første de oppdaget, var den vonde lukten. Så viste det seg at mye av utstyret var blitt brukt, og annet var så avleggs at det ville medføre en risiko for pasientene.

FRAKTET INN: Ett av de to feltsykehusene ble kjørt i lastebiler fra den karibiske kysten i juli. Frakten ble voktet av militærpolitiet. Foto: ORLANDO SIERRA / AFP

Ber presidenten svare for seg

Feltsykehusbestillingen er blitt en stor skandale i Honduras, og kritikken går helt til topps til president Juan Orlando Hernández for hvordan han kunne la dette skje.

«Dondé está el dinero?» spør nå befolkningen seg – «hvor er pengene?».

På motorveien i hovedstaden Tegucigalpa har noen malt spørsmålet med store, hvite bokstaver. To ganger har myndighetene malt over påskriften, men til ingen nytte.

fullskjerm neste KAMPANJE: Det nasjonale rådet mot korrupsjon, CNA, har satt i gang en kampanje mot regjeringen i Honduras og bedt folk kreve svar på hvor pengene er blitt av.

– Dette er et retorisk spørsmål, for vi vet alle hvor pengene er blitt av. Det er sagt med sarkasme og ironi, sier Ismael Moreno til VGs reporter i Tegucigalpa.

Han mer enn antyder at myndighetene har begunstiget seg selv.

Moreno, ofte kalt Padro Melo, er en anerkjent prest, radioaktivist og menneskerettighetsforkjemper fra Honduras. I 2015 ble han tildelt den norske Raftoprisen for sitt arbeid.

– Alle millionene som er blitt brukt på corona har ikke utgjort en eneste forskjell for folket. Myndighetene må erkjenne at de har ansvar, og adressere raseriet og indignasjonen ute i samfunnet, mener Moreno.

AKTIVIST: Ismael Moreno fra Honduras er en anerkjent menneskerettighetsforkjemper. Foto: Raftostiftelsen / NTB scanpix

Mellommann skal ha forfalsket papirer

Påtalemyndigheten i Honduras har åpnet etterforskning mot Macro Bográn, daværende sjef for investeringsselskapet Invest-H. FBI bidrar også til gransking av saken.

Bográn anklages for svindel, underslag og for å ha villedet myndighetene, ifølge avisen El Heraldo. Bográn gikk av da skandalen ble kjent, og hevder sin uskyld. Han sier handelen ble gjort «i god tro».

Men statsadvokaten later ikke til å tro på dette. Foreløpige etterforskningsfunn skal vise at millionkontrakten er ugyldig. Under to døgn etter at regjeringen ba om innkjøpet, skal Bográn ha overført pengene til en guatemalansk forretningsmann i Florida, som fungerte som en mellommann mellom Honduras og den tyrkiske sykehusleverandøren.

Men selskapet i Tyrkia nekter å ha noe med transaksjonen å gjøre og sier at alle dokumentene i saken er det rene oppspinn. Da de to feltsykehusene ankom Honduras, var de sendt fra en annen tyrkisk bedrift, som ikke skal ha hatt noen tidligere erfaring med sykehusutstyr.

Ifølge den lokale antikorrupsjonsorganisasjonen ASJ mangler forretningsmannen i Guatemala papirer som beviser at selskapet hans er reelt og forskriftsmessig. Dessuten skal han ha blitt saksøkt en rekke ganger på grunn av ubetalte regninger og husleier, skriver organisasjonen på sine nettsider.

RAMMET: En lege bærer en oksygentank over skulderen, mens coronapasienten ligger på båren bak ham utenfor et sykehus i Tegucigalpa i juni. Foto: ORLANDO SIERRA / AFP

Coronabedrageri i hele regionen

Feltsykehusene er det grelleste eksempelet på korrupsjon, sløsing og forhastelser under pandemien, ifølge ASJ. Men det er ikke det eneste tilfellet, melder organisasjonen. En rekke bestillinger av munnbind, respiratorer og coronatester har aldri dukket opp.

Over hele Latin-Amerika har det vært tilfeller av bedrageri i forbindelse med bestillinger av Covid-19-utstyr, melder stiftelsen Insight Crime.

Korrupsjonen har bidratt til å svekke kampen mot det potensielt dødelige viruset, konkluderer stiftelsen.

Også i Guatemala, der nesten 2700 har dødd av corona, tar folk nå til gatene og krever svar fra landets regjeringen om hva coronabudsjettet på 14 milliarder kroner har gått til. Sykehusene mangler respiratorer og utstyr, og helsepersonell ikke har fått lønn den siste tiden, ifølge avisen El Periódico.

fullskjerm neste BER OM REGNSKAPET: En mann holder opp en plakat der det står «Hvor er pengene? Vi krever et tydelig regnskap» under en protest i Guatemala by 22. august.

Opposisjonspolitiker til VG: – Pengene frarøvet oss

Jorge Calix, nestleder i opposisjonspartiet Partido Libre i Honduras, påpeker i et intervju med VG at Honduras har det største coronabudsjettet i hele Mellom-Amerika. Likevel har landet minst testing og dårligst sykehus i hele regionen.

Mens Honduras har vært i lockdown i fem måneder, uten noen godtgjørelse for de mange permitterte, har flere av nabolandene redusert skatter og avgifter, og subsidiert innbyggerne og industrien.

– I Honduras har ikke regjeringen gjort noe som helst. Absolutt ingenting. Hva skjedde med alle pengene? Kongressen godkjente at regjeringen kunne bruke 200 millioner dollar på coronapandemien. Pengene er blitt frarøvet oss rett foran nesen vår, og vi må se på at våre venner og slektninger dør, sier Calix til VG.

OPPOSISJON: Jorge Calix er nestleder i opposisjonspartiet Partido Libre i Honduras. Foto: Privat

Publisert: 29.08.20 kl. 01:13

