Schumer: – USA, Donald Trump har gitt dere opp

Demokratenes minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, mener president Donald Trump har gitt opp amerikanerne.

Under andre dag av Demokratenes landsmøte fortsatte angrepene mot Donald Trump.

– Millioner er arbeidsløse, 170.000 har dødd som følge av covid-19, og Donald Trump sier: «Det er hva det er». En president skulle aldri si: «Det er hva det er», sier Schumer.

Videre henviser New York-senatoren til frihetsgudinnen som symbol på frihet og håp. Han mener president Trump har revet ned alt denne statuen står for.

– USA, Donald Trump har gitt dere opp. VI trenger en president som kan lede oss ut av denne krisen, som aldri vil gi opp USA.

Detter roser han demokratenes presidentkandidat Joe Biden, men sier at han ikke kan endre landet alene.

– Vi må vinne tilbake Senatet. Vi må stå samlet. Sammen skal vi skape modige og dramatiske endringer for landet vårt.

– Storsenter med kaos

Også tidligere president Bill Clinton tok om utspillet «det er hva det er».

– Må det egentlig være sånn? Covid-19 traff oss mye hardere enn hva som var nødvendig.

Videre oppsummerte han Trumps håndtering av krisen.

– I en tid som dette burde Det ovale kontor være et kommandosenter. I stedet er det et stormsenter med kaos, sier han.

Clinton stilte amerikanerne spørsmålet om de vil ha en president som driver med ansvarsfraskrivelse og legger skylden på andre.

– Ønsker du en president som definerer jobben ved å bruke timer hver dag på å se på TV og angripe folk gjennom sosiale medier, er Donald Trump din mann. Han er ikke enget til å lede landet. Det fungerer bra om du vil ha underholdning, men i den virkelige verden kollapser det som et korthus, sier Clinton.

– Vårt alternativt er et helt annet: En president som går på jobb, tar ansvar og ikke skylder på andre. En som samler, ikke splitter.

Krafttale fra Obama

Natt til tirsdag norsk tid startet Demokratenes fire dager lange digitale landsmøte med blant annet en krafttale fra Michelle Obama.

– Hver gang vi ser til Det hvite hus for lederskap eller trøst, får vi i stedet kaos, splittelse og en total mangel på empati, sa Obama, og la ikke skjul på at hun mener Donald Trump er feil president for USA.

Vermont-senator Bernie Sanders holdt også tale. Han kom med svært skarp kritikk av den sittende presidenten

– Fremtiden til demokratiet står på spill. Fremtiden til økonomien vår står på spill. Fremtiden til planeten vår står på spill. Vi må samle oss for å slå Donald Trump og velge Joe Biden og Kamala Harris som vår neste president og visepresident. Mine venner, prisen for å svikte er for stor til å kunne forestille seg, sa tidligere Bernie Sanders.

