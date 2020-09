VALGKAMP: Donald Trump hilste på støttespillerne som hadde møtt opp da han landet på flyplassen i Wilmington onsdag. Foto: Evan Vucci / AP

Oppfordret velgerne til å stemme to ganger: «Mesteren av innblanding»

President Donald Trump oppfordret onsdag velgerne til å forsøke og stemme to ganger. Torsdag fulgte han opp under et nytt valgmøte.

Nå nettopp

Det var under et besøk i Wilmington i Nord-Carolina at Donald Trump for første gang kom med bemerkningene som har vekket oppsikt.

Trumps bemerkninger kom i en delstat hvor en stemmeseddel spores fra en velger ber om den til den når delstatens valgstyre. Delstatens lover forbyr velgere å stemme flere ganger. Det er også ulovlig å overtale andre til å stemme flere ganger.

Drøyt 24 timer senere fortsatte han angrepene mot poststemmer på Arnold Palmer Regional Airport i Pennsylvania.

– Disse poststemmene er en skam, og de vet det, sa han, med henvisning til demokratene.

– Signer poststemmen din, og send den inn, og så må du følge den. Og på valgdagen, eller ved tidlig stemmegivning, og den ikke er telt opp, så går du og stemmer. Hvis den kommer inn senere, vil de ikke kunne tabulere den, for da har du allerede stemt. Men du må forsikre deg om at stemmen din telles med.

Trump gjentok også flere av påstandene sine om at stemmegivning via posten vil føre til valgfusk.

– Det dere må gjøre er å sende inn stemmen tidlig, gå og sørg for at stemmen er talt. Om den ikke er det, stem. Om den kommer inn sent, og hvis det ikke er for sent, så har de jobben med å forsikre seg om at den ikke telles med. Men følg den stemmeseddelen!

Uttalelsene han kom med onsdag, da han ba velgerne om å teste systemet ved å prøve å stemme både via posten og fysisk på selve valgdagen, har fått CNN til å karakterisere Trump som «mesteren av innblanding».

– Hvis historien fra 2016-valget var en bred innblandingsoperasjon fra en fremmed makt i Trumps favør, så er den begynnende historien fra 2020-valget presidentens forsøk på å bruke sin utøvende makt for å svinge valget i sin favør, skriver CNNs Stephen Collinson i en analyse.

– En forbrytelse

Valgmyndighetene i North Carolina avviser Trumps påstander, og gjør det klart at en dobbeltstemme ikke vil bli telt i høstens valg.

Talsmann for valgmyndighetene, Patrick Gannon, forklarer at en person som allerede har stemt via post vil bli avvist ved valglokalet. Dersom personen stemmer i valglokalet først, og poststemmen ankommer etter dette, vil den bli forkastet.

– Å stemme dobbelt med vilje, er en forbrytelse, understreker Gannon overfor New York Times.

– Send dem inn

Trumps oppsiktsvekkende oppfordring kom da han av den lokale TV-stasjonen WECT ble spurt om han hadde tillit til delstatens stemmesystem for dem som ikke stemmer ikke gitte valglokaler, det såkalte fraværende stemmesystemet, ga han dette noe usammenhengende svaret:

– Vel, de kommer til å gå ut og de kommer til å stemme. Det kommer til å måtte gå for å sjekke sin stemme ved å gå til et stemmelokale for å stemme, fordi hvis det tabulerer kommer de ikke til å være i stand til å gjøre det.

– Så la oss sende dem inn og la dem stemme. Hvis systemet er så bra som de sier det er, vil de åpenbart ikke være i stand til å stemme. Hvis det ikke er tabulert, vil de ikke være i stand til å stemme. Det er slik det er. Så de burde gjøre det på den måten.

Tabulere betyr å stille opp i tabellform. Tilsynelatende ber den amerikanske presidenten befolkningen i Nord-Carolina stemme to ganger, først via post, dernest i det fysiske stemmelokalet.

– Send dem inn, men gå og stem. Hvis de ikke har talt den, kan du stemme. Det er sånn jeg opplever det, fortsatte han.

Trumps kommentarer føyer seg inn i rekken av hans skepsis mot stemmegivning via posten, et system han har lite tiltro til. Også hans justisminister William Barr har hevdet at denne ordningen kan føre til valgfusk.

Postsystemet for å stemme er ventet å være foretrukket blant mange amerikanere mens USA står midt i coronapandemien med over 186.000 døde så langt.

Donald Trump går om bord Air Force One etter å ha besøkt Wilmington. Foto: Evan Vucci / AP

Publisert: 04.09.20 kl. 02:50

