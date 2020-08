Presidenten med Kalasjnikov hos styrkene: – Vi skal være med deg til siste slutt

VILNIUS (VG) Den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko (65) fremsto i «combat-stil» med skuddsikker vest og Kalasjnikov-gevær i Minsk søndag.

En rekke absurde videoer, som er lagt ut av presidentens egen pressetjeneste, blant annet på det nasjonale nyhetsbyrået Belta, viser Lukasjenko som en slags kommandokriger, med våpen i hånd, blant sine spesialstyrker.

Først dukket det opp en video der han kommer ut av et helikopter, på vei til presidentpalasset.

Senere kommer det flere videoer der han besøker styrkene på Uavhengighetsplassen, der søndagens store demonstrasjon foregikk.

Lukasjenko takker soldatene for innsatsen – og de klapper for ham.

– Takk! Dere er flinke! Mange takk, sier Lukasjenko blant annet.

– Vi skal være med deg til siste slutt, høres en av soldatene rope.

– Vi skal fikse dem, sier presidenten – og med «dem» mener han tydeligvis demonstrantene.

«OPERATIV»: Hviterusslands Aleksandr Lukasjenko dukket opp med Kalasjnikov hos sikkerhetsstyrkene søndag. Foto: BELTA/AFP

Sønnen Nikolaj, som fyller 16 år om en uke, er med på flere av videoene. På en av dem høres en dialog mellom far og sønn:

– Hvor er de (demonstrantene), spør sønnen.

– De har løpt vekk, ler presidenten og fortsetter:

– De fikk vite at du skulle være med.

I et annet opptak fastslår mannen som ofte omtales som «Europas siste diktator» at «de har pilt vekk som rotter», der han igjen snakker om demonstrantene.

Aleksandr Lukasjenkos pressesekretær, Natalja Eismont, bekrefter ifølge Belta at presidenten har vært operativ gjennom hele søndagen.

– Helt fra morgenen har presidenten jobbet i operasjonssenteret ved Uavhengighetsplassen og overvåket situasjonen.

– Det gjaldt også sent på ettermiddagen da de såkalte demonstrantene gikk til et slags angrep på bygningen. I det øyeblikket var også statsoverhodet der. Vi kan nok si at demonstrantene ikke hadde mot lenge nok. Da de så hva som kunne skje, snudde de raskt og løp i motsatt retning, sa pressesekretæren med tydelig forakt for demonstrantene.

Det var nok en gang en voldsom protest mot Lukasjenko. Mens den Lukasjenko-lojale TV-stasjonen meldte om 20.000 mennesker, var det andre som antydet både 250.000 og 300.000.

Den hviterussiske nyhetsportalen tut.by fastslo at det var mer enn 100.000, mens nyhetsbyrået AP opererer med 150.000.

STORE DEMONSTRASJONER: Hviterusslands hovedstad Minsk søndag. Foto: STR / EPA

De krevde først og fremst et nytt og rettferdig presidentvalg, samt at fengslede demonstranter må løslates. Men de ropte også «Gå av!», «Mordere!», «Skam», «Riksrett» og andre slagord.

Lukasjenko har tidligere hevdet at demonstrantene blir betalt for å ta til gatene. En av demonstrantene hadde derfor skrevet på plakaten sin: «Jeg hater deg, Sasja (Lukasjenko), helt gratis».

Et par gikk med en plakat der det sto «Sasja, vi er ikke dine slaver», mens noen hadde laget en svær plakat der det fremkom at Hviterussland er det eneste landet i Europa der statslederen har sittet mer enn 25 år.

To vakre kvinner hadde tatt på seg brudekjoler og holdt fram en plakat: «Vi vil gifte oss med en demonstrant».

Ifølge valgkommisjonen vant Lukasjenko presidentvalget for to uker siden med 80 prosent av stemmene. Men opposisjonskandidaten Svetlana Tikhanovskaja, som er i eksil i Litauen, hevder at det er hun som vant.

– Vi er ikke en protestbevegelse. Vi er flertallet i Hviterussland, har hun sagt flere ganger de siste dagene.

Aleksandr Lukasjenko har flere ganger i helgen antydet at Tikhanovskaja og hennes tilhengere har utenlandsk hjelp, og da helt konkret fra NATO-land. Presidenten har blant annet beskyldt NATO for å flytte tropper nærmere den hviterussiske grensen både i Polen og Litauen, som begge er NATO-land.

NATO har på sin side svart med å si at de ikke utgjør noen trussel mot Hviterussland.

