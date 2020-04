MINNES: Her minnes flere den drepte politikonstabelen Heidi Stevenson utenfor politiets hovedkvarter i Dartmouth i Nova Scotia på Canadas østkyst. Foto: Riley Smith / The Canadian Press

Dette er ofrene i Nova Scotia-skytingen

En lidenskapelig lærer, en familie på tre, en far som skulle hjelpe og en sykepleier er blant de minst 18 ofrene i Nova Scotia-skytingen i Canada. Politiet sier det er sannsynlig at tallet blir oppjustert ytterligere.

For mindre enn 10 minutter siden

– Denne vakre sjelen ble revet bort fra meg i går, så unødvendig at jeg ikke engang forstår det, begynner Charlene Bagley i en Facebook-post der hun deler et bilde av faren Tom Bagley som ble en av gjerningsmannens til nå 18 ofre.

– Han døde mens han hjalp – dere som kjente ham vet at det var sånn han var. Jeg vet at han betydde så mye for så mange, skriver hun videre – og ber folk dele minner de har med ham.

MINNES AV MANGE: Tom Bagley ble drept. Datteren Charlene har delt dette bildet av ham. Over 380 personer har uttrykt sin medfølelse og delt egne bilder med Tom. Foto: Privat

Motivet fortsatt ukjent

Utkledd som politi reiste den mistenkte gjerningsmannen Gabriel Wortman (51) rundt i Nova Scotia-provinsen på Canadas østkyst og drepte folk fra sent lørdag kveld lokal tid. Flere ble skutt og minst fem hus er brent ned til grunnen.

Statsminister Justin Trudeau sier på en pressekonferanse at skytingen inntraff mens landet står samlet mot en pandemi. Han ber om at gjerningsmannens navn ikke nevnes – for å ikke gi ham oppmerksomhet.

– Dette skjedde i små byer, steder der folk har dype røtter og kjenner naboen. Disse byene er i sorg, og Canada sørger med dem, sier Trudeau.

I SORG: Canadas statsminister Justin Trudeau på en pressekonferanse mandag. Foto: DAVE CHAN / AFP

Gjerningsmannens bil lignet en politibil. Da den ikke lenger virket, tok han i bruk andre biler for å komme seg rundt. Uniformen var så lik en original politiuniform at den må ha vært ekte om det ikke var en svært god kopi, forteller Chris Leather i politiet på en pressekonferanse mandag kveld.

At han var utkledd som politi kan ha gjort det enklere for ham å komme seg rundt, mener politiet.

Wortman ble stoppet i Enfield 12 timer senere og over ni mil fra der han først startet, og døde etter en skuddveksling med politiet. Dette dødsfallet etterforskes også.

Tallet på døde i den verste skytingen i Canadas historie er nå oppjustert til 19 personer inkludert gjerningsmannen selv. Det skal ha vært en relasjon mellom gjerningsmannen og noen av ofrene, men ikke alle, sier politiet videre.

De venter at dødstallet vil stige ytterligere når politiet får undersøk fem nedbrente bygninger som er blant de 16 åstedene, sier Leather videre.

MISTENKTES KLINIKK: Den mistenkte gjerningsmannen skal ifølge flere kanadiske medier være tannlege. Her er politiet utenfor en klinikk han eide. Foto: Andrew Vaughan / The Canadian Press

– Dette øyeblikket skal ikke definere Heather O’Brien

Sykepleier Heather O’Brien er blant de drepte. Ett minutt på ti søndag morgen sendte hun en melding i familiens chat. Kvart over ti var hun død, skriver datteren Darcy Dobson på Facebook.

– Et monster drepte moren min i dag, starter hun innlegget.

– Dette blir tøft, men dette øyeblikket skal ikke definere Heather O’Brien. Jeg vil at alle skal huske hvor snill hun var. Hvor mye hun elsket å være sykepleier. Måten det glitret i øynene hennes når hun snakket med barnebarna og hvordan hun bare ELSKET julen. La disse tingene definere henne. Ikke den grufulle måten hun døde på.

MISTET MOREN: Heather O’Brien (til venstre) ble drept i skytingen. Til høyre hennes datter Darcy Dobson, som skriver «Elsker deg for alltid» under bildet hun har lagt ut på Facebook. Foto: Privat

– Hun lærte bort med hjertet

Barneskolelærer Lisa McCully var også blant ofrene.

– Hun lærte bort med hjertet. Hun lærte ikke barna bare pensum, men også god moral og personlige egenskaper, sier Paul Wozney, president i lærerforeningen i Nova Scotia ifølge den kanadiske kanalen CBC.

McCully hadde to barn og bodde i den lille byen Portapique, der gjerningsmannens ferd startet.

Skolens rektor Scott Armstrong skriver i en kunngjøring gjengitt av kanalen at McCully var en utrolig positiv person som med sin kjærlighet for livet og barn lyste opp dagen til alle som kom i kontakt med henne.

OFFER: Lisa McCully var barneskolelærer og tobarnsmor. Søndag ble hun offer for gjerningsmannens ferd. Foto: Privat

Familie på tre drept

Jolene Oliver, mannen Iaw Aaron Tuck og deres 17 år gamle datter Emily Tuck ble alle drept i deres hjem, sier Olivers søster Tammy Oliver McCurdie i et intervju med CBC.

SAMMEN: Tammy Oliver McCurdie deler dette bildet av søsteren Jolene, niesen Emily og svogeren Iaw som alle ble drept i skytingen. Foto: Privat

– Er søsteren min og familien i live? spurte McCurdie i en Facebook-post søndag morgen. Hun hadde hørt om skytingen og brannene, men fikk ikke svar fra politiet på hvordan det gikk med søsteren og familien, og ingen kom seg frem til boligen fordi veien var blokkert.

Senere fikk hun bekreftet at de var drept.

– Tre kropper funnet i deres hjem. I det minste var de sammen, skriver Tammy senere på Facebook.

– Jeg vet ikke lenger hvem jeg skal ringe for å snakke i timevis, løse verdensproblemer og le av rare ting med. Selv om det var avstand, Jolene, var vi alltid nære og elsket hverandre. Du vil blir forferdelig savnet, skriver hun videre om søsteren sin.

DREPT PÅ JOBB: Politikonstabel Heidi Stevnson døde på jobb. Hun ble hyllet av statsminister Justin Trudeau under hans pressekonferanse mandag. Foto: Riley Smith / The Canadian Press

Heidi Stevenson er tobarnsmor og var på jobb som politi da hun ble drept. Hun beskrives som en veteran i politistyrken, som hun har vært medlem av i 23 år.

– Hjertene våre er tynget av sorg i dag, etter at vi har mistet en av våre egne, sier politiets fagforeningsleder Brian Sauvé i en uttalelse, skriver Washington Post.

En annen politibetjent ble såret i hendelsen.

Paret Alanna Jenkins og Sean McLeod er også blant de drepte bekrefter McLeods datter Taylor McLeod til Edmonton Sun. Bildet under viser at politiet jobber på eiendommen deres i Wentworth, der to biler er helt utbrent.

UTBRENT: Politiet undersøker to utbrente bilder på drepte Alanna Jenkins og Sean McLeods eiendom. Foto: Andrew Vaughan / The Canadian Press

Publisert: 21.04.20 kl. 04:43

Les også

Mer om Skyting Canada

Fra andre aviser