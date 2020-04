Danmarks statsminister Mette Frederiksen holder fast på at alle som vil bli danske statsborgere må vise at de vil ta andre i hånden. På grunn av coronautbruddet må folk derfor vente på å få statsborgerskap de er blitt innvilget. Foto: Ida Guldbaek Arentsen / Ritzau NTB scanpix via AP / NTB scanpix

Dansk parti ber om at håndtrykkskravet droppes for nye statsborgere

Det danske partiet Enhedslisten mener at utlendinger skal kunne få dansk statsborgerskap under coronakrisen selv om de ikke kan gi et håndtrykk.

NTB-Ritzau

Nå nettopp

Under coronautbruddet i Danmark er folk blitt bedt om å hilse på andre måter enn å gi hverandre hånden.

Dermed er såkalte håndtrykksseremonier, der mennesker offisielt blir tildelt dansk statsborgerskap, blitt utsatt inntil videre.

– Det er jo helt urimelig at vi vedtar lover som er umulig for borgere å overholde, sier innvandringspolitisk talsmann Peder Hvelplund i det venstreorienterte partiet Enhedslisten.

Det liberale sentrumspartiet Radikale Venstre er enig.

– Nå vil det kanskje gå ganske mange måneder før det blir anbefalt at vi gir hverandre hånden. Derfor kommer disse menneskene til å vente i lang tid, sier partiets innvandringspolitiske talsmann Andreas Steenberg.

Hvis ikke regjeringen fjerner kravet, vil partiet innen slutten av neste uke fremme forslag om at håndtrykkskravet fjernes, ifølge Steenberg.

Statsminister Mette Frederiksen understreket den 6. mars at det fortsatt er slik at man må gi et håndtrykk for å få dansk statsborgerskap. Samme dag oppfordret utlendings- og integreringsdepartementet kommunene til å utsette de aktuelle seremoniene.

Både Enhedslisten og Radikale Venstre tilhører den røde fløyen som danner grunnlaget for Frederiksens sosialdemokratiske mindretallsregjering.

Publisert: 11.04.20 kl. 12:40

Mer om Coronaviruset Coronaviruset internasjonalt

Fra andre aviser