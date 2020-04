CORONA-DØD: Ansatte ved et likhus i Charleroi kjører bort en kiste med en person som er død etter corona-smitte. Foto: Reuters

Derfor er Belgia «corona-verstingen»: – Dette er ingen konkurranse

Tallene viser at Belgia er verre enn Spania og Italia. Verre enn USA. Verre enn Storbritannia og Frankrike. Men lyver coronastatistikken?

Ja, mener belgiske myndigheter.

Per mandag formiddag hadde Belgia 49,0 dødsfall per 100.000 innbyggere, ifølge VGs oversikt.

Det er enda verre enn Spania (43,8) og Italia (39,1), som er de to landene ellers med størst dødelighet på statistikken (når vi ser bort fra et par lilleputtland).

Belgia har også en kortere doblingstid for antall døde enn mange andre av de hardest rammede landene: 10 dager.

Med 11,5 millioner innbyggere, er Belgia nå oppe i 5683 døde på statistikken.

Nabolandene Storbritannia og Frankrike ligger – grovt sagt – på halvparten så mange døde per 100.000 innbyggere (men naturlig nok langt flere totalt, henholdsvis 16.095 og 19.744).

Belgias statsminister Sophie Wilmes forklarer hvorfor tallene er slik:

– Regjeringen har valgt full åpenhet i kommunikasjonen om dødsfall relatert til covid-19, selv om antallet noen ganger er overestimert.

– I motsetning til en del andre land, tar Belgia med fullstendig den dramatiske situasjonen på sykehjem, skriver nyhetssiden euractiv.com.

– I landets mer enn 1500 slike sentre, så er antallet inkludert dødsfall som er ansett koblet til corona-viruset, selv om det ikke har blitt bekreftet ved testing, et valg ikke mange har tatt, heter det.

Helseminister Maggie De Block:

– Det er ingen land i Europa som teller likt. Vi har den mest detaljerte metoden, sa hun til TV-kanalen LN24, gjengitt av euractiv.com.

For eksempel varsles det nå i Storbritannia om en mulig underrapportering av dødsfall. En ny rapport estimerer at mer enn 4000 dødsfall på sykehjem ennå ikke er rapportert, skriver BBC. Storbritannias daglige oppdateringer på coronadødsfall inkluderer kun smittede personer som har dødd på sykehus.

Helseminister Maggie De Block antyder at det belgiske helseministeriet i fremtiden vil tilpasse seg til en telling som gjør det mer sammenlignbart med andre land, eventuelt operere med to ulike tall – hvorav det ene er bedre sammenlignbart med andre land.

Enkelte leger har klaget på at dødsfall forårsaket av høyt blodtrykk, diabetes, hjerte- og karsykdommer og annet alle har blitt puttet i kategorien covid-19, men en talsmann for den nasjonale helsemyndigheten, Emmanuel André, sier at den belgiske måten å telle på er nødvendig, fordi «det er en akseptert praksis å ta med mistenkte tilfeller» når det handler om en epidemi.

Kritikken har blant annet kommet fra virologen Marc Van Ranst, som synes det er merkelig å ta med dødsfall på eldresentre, sykehjem og lignende i corona-statistikken.

– Nesten alle mennesker som dør på et slikt senter, rundt 100 mennesker hver dag, havner i denne statistikken, sa Van Ranst ifølge The Brussels Times.

Virologkollega Steven Van Gucht er uenig i kritikken. På den daglige pressekonfreransen om epidemiens utvikling forteller han at dødsårsaken blir fastsatt av den behandlende legen, ifølge De Tijd.

– Legen avgjør om coronaviruset spilte en rolle i dødsfallet, ikke kun som hovedårsak, men også dersom viruset var en påvirkende faktor i dødsfallet, sa han.

Han erkjenner imidlertid at denne tellingen kan føre til overrapportering.

Ifølge de belgiske helsemyndighetene er det bare 49 prosent av de corona-døde i deres statistikk som døde på sykehus.

Og: 49 prosent døde på sykehjem og lignende. Av disse er det hele 94 prosent som ikke har fått noen corona-diagnose – men som hadde mistenkelige symptomer. Altså er det bare seks prosent som corona-bekreftet. Av dem som døde på sykehus, er samtlige bekreftet som corona-smittede.

Sosiologen Geoffrey Pleyers mener at det har vært en «en sosial og etisk menneskelig tragedie» på belgiske sykehjem:

– Hvor stor andel av corona-dødsfallene kunne vært unngått hvis folk hadde kommet til sykehus, spør han i en kommentar i avisen Le Soir.

Pleyers spør også:

– Hvor mange eldre med coronavirus har blitt holdt på sykehjem tross forverring av sykdommen – når sykehusbehandling kunne ha reddet dem?

Regjeringen vil øke test-kapasiteten ved sykehjem kraftig, melder Daily Mail.

Etter hvert vil det bli mulig å komme til et mer nøyaktig tall for corona-døde ved å se på hvor stor «overdødelighet» det er i 2020 i forhold til de senere år.

– Disse tallene vil gi et bedre bilde av den virkelige virkningen av virus-utbruddet, sier Steven Van Gucht ved Belgias helsedirektorat, ifølge The Brussels Times.

Han forklarer hvorfor Belgia gjør det på en annen måte enn andre land:

– Vi gjør dette for å vurdere hva som nå skjer i Belgia, og på en måte som gjør at vi kan sette i verk de tiltak som er nødvendig.

– Det er prioritet nummer én. Målet er ikke en rangering av land. Dette er ingen konkurranse, sa Van Gucht.

PS: Belgia vil holde fast ved dagens corona-tiltak til minst 3. mai. Store arrangementer er uaktuelt fram til i hvert fall 31. august.

