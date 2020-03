UTESTENGT: Rudy Giuliani. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Medier: Trump-advokat ble sensurert av Twitter på grunn av feilinformasjon

Rudy Giuliani ble midlertidig utestengt fra Twitter for å ha spredd feilinformasjon om coronaviruset, ifølge flere amerikanske medier.

Fredag tvitret presidentens advokat direktesitater fra Charlie Kirk, en dedikert Trump-supporter. Meldingen ble slettet og profilen midlertidig utestengt. Det skriver Mediaite.

Giuliani skal også ha kommet med falske anklager mot Michigan-guvernør Gretchen Whitmer, som har vært en tydelig Trump-kritiker under virusutbruddet.

En av påstandene som ble lagt frem som et faktum, var at hydroxyklorokin beviselig er 100 prosent effektiv som behandling mot covid-19. Dette stemmer ikke, til tross for at Trump selv har uttrykt entusiasme for legemiddelet.

Hydroxyklorokin er en eldre malariamedisin og brukes i dag mot revmatisme, systemisk lupus og Sjøgrens syndrom. Legemiddelet er for øvrig det første som blir testet i en global coronastudie som starter i Norge.

Både Giuliani og Kirks profiler ble midlertidig stengt på grunn av feilinformasjon knyttet til coronaviruset, bekrefter en talsperson for Twitter til blant andre Fox News.

STØTTESPILLER: Rudy Giuliani er en av president Donald Trumps ivrigste støttespillere. Foto: PETER FOLEY / EPA

Publisert: 29.03.20 kl. 16:43

