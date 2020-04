HØYE TALL: En pasient fraktes til Royal London Hospital. Nå viser nye analyser at dødstallene er høyere enn tidligere meldt. Foto: NEIL HALL / EPA

Financial Times: Dødstallene i Storbritannia kan være dobbelt så høye som rapportert

Magasinet har gjennomgått dødstallene i Storbritannia, og konkluderer med at coronaviruset kan ha ført til minst 41 000 dødsfall.

Nå nettopp

Financial Times har benyttet seg av tall fra landets statistiske sentralbyrå, Office for National Statistics. De har også sett på dødsfall som har skjedd utenfor sykehus, og som ikke har inngått i coronastatistikken, for å beregne den totale overdødeligheten knyttet til coronapandemien.

Tirsdag fortalte helsemyndighetene i landet at 17 337 mennesker har mistet livet grunnet coronaviruset. Men den nye analysen gjennomført av Financial Times viser at antall døde kan være mange som 41.000 personer.

– Jeg tror aldri vi har sett en så brå økning i dødsfall før, sier Carl Henegan. medisinprofessor ved Oxford Univerrsity til Financial Times.

Forbi Italia og Spania

USA er landet som har mistet flest liv til pandemien foreløpig. Der er det registrert 45 075 dødsfall, ifølge oversikten til Johns Hopkins University.

Analysen til Financial Times innebærer, hvis den stemmer, at Storbritannia for øyeblikket er landet med nest flest dødsfall. Fra dem er det et stykke ned til Italia og Spania med henholdsvis 24 648 og 21 282 dødsfall.

Storbritannia har for øyeblikket 130.184 bekreftede smittetilfeller.

Statsminister i Storbritannia, Boris Johnson, ble innlagt på sykehus grunnet coronaviruset:

OVER 130 000 SMITTET: En person blir testet for coronaviruset i London. Storbritannia har over 130 000 smittetilfeller. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Mange døde over 75

Det offisielle tallet fra Storbritannia oppdateres daglig, men inkluderer kun dødsfall hos pasienter på sykehus som har testet positivt fra før. Financial Times sin oversikt inkluderer dødsfall utenfor sykehus.

Avisens gjennomgang understøtter også indikasjoner som har kommet de siste dagene om at toppen ble nådd hva gjelder antall daglige dødsfall den 8. april, og at tendensen hare vært synkende siden da.

Tallene magasinet har brukt fra Office for National Statistics viser at dødstallene i England og Wales var 75 prosent høyere enn gjennomsnittet for de siste fem årene for uken som endte 10. april.

I perioden det refereres til ble det registrert 18.516 døde totalt i Storbritannia, sammenlignet med et gjennomsnitt på 10.520 i samme periode over de siste fem årene. Tendensen er tilsvarende for Skotland og Nord-Irland, skriver avisen.

Nick Stripe, sjef for livshendelser hos Office for National Statistics, omtaler tallene som unike.

Tallene viser også at store deler av dødsfallene gjelder personer over 75 år. Over 70 prosent av dødsfallene var i denne aldersgruppen.

Publisert: 23.04.20 kl. 11:16

Fra andre aviser