SPENT: Kunde Kathrine Glasdam (41) var litt nervøs for hvordan dagens frisørbesøk egentlig ville foregå. Frisør Kimie Mice (34) dekker til med engangskappe. Foto: Annemor Larsen

Frisører åpnet i Danmark: - Det blir aldri som før

KØBENHAVN(VG) Kundene sto i kø for å få time, men frisør Anne Sophie Villumsen (49) tror faget er endret for alltid.

– Det er så deilig! Og veldig etterlengtet og nødvendig, smiler Marianne Dahl, stilig nyklippet og stylet på vei ut av Zenz salong i Københavns gamleby.

Danmark ligger litt foran Norge med å åpne opp igjen for velværetjenester, og ønsket landets frisørkunder velkommen tilbake i stolen mandag denne uken. Folk lot seg ikke be to ganger.

– Folk ringte inn for bestillinger allerede i det begynte å gå rykter om at vi skulle åpne igjen, og lenge før vi i det hele tatt hadde fått de nye retningslinjene for drift. De var nærmest desperate!, forteller frisør og innehaver av salongen, Anne Sophie Villumsen (49).

NEDRINGT: Anne Sophie Villumsen og kollegene har fått flere forespørsler fra kunder under lockdown tiden om å komme på hjemmebeslk for klipp og farge. Det har de måttet si nei til. Foto: Annemor Larsen

Nye regler

Når frisørene på Zenz møtte på jobb på mandag, var det en del ting som måtte gjøres annerledes enn før coronapandemien.

I salongen bruker de kun annenhver stol, slik at det er god avstand mellom kundene.

I stedet for den tradisjonelle svarte frisørkappen, får de besøkende utdelt en engangskappe i tynn plast. Hver av plassene sprites godt ned mellom hvert besøk, alt av magasiner er ryddet vekk, kaffe serveres kun i engangskopper, og eventuell småsnacks, som kjeks, nøtter eller sjokolade er eliminert.

Kundene må naturlig nok ta en god pump av håndspritflasken i det de kommer inn døren.

Salongen ligger over to etasjer, og likevel har innehaveren bestemt at det kun kan være 10 stykker i lokalet samtidig, inkludert frisørene.

RUTINER: Alt av flater og utstyr desinfiseres etter hver nye kunde. Foto: Annemor Larsen

FAKTA: Gradvis åpning i Danmark Barnehager, småskolen, domstolene, frisører og tatovører er nå åpne i Danmark. Det anbefales ennå ikke å åpne kafeer, restauranter, høyskoler og de høyeste klassetrinnene. Partene vil fortsette forhandlingene om fase to i gjenåpningen denne uken, ifølge en pressemelding fra danske myndigheter. (Kilde: NRK) Vis mer

Mangler utstyr

Siden avstandskravene gjør at de kan ta imot færre kunder på samme tid, har salongen utvidet åpningstiden til klokken 07-21, og frisørene jobber i større grad på skift.

– Det er en stor endring, det er klart, men den største utfordringen av alle har faktisk vært å få tak i det smittevernutstyret vi trenger. Det er stor rift om både masker, sprit og engangskapper, og man kan ikke kjøpe mer enn et visst antall av gangen, forteller Anne Sophie Villumsen.

Hun sier hun til og med ringte rundt til leverandører av festivalutstyr, for å høre om ikke de hadde noen lette regnponchoer liggende som kunne brukes.

FORBEREDT: Anne Sophie Villumsen sier hun skjønte at det bar mot nedstenging i mars, og rakk å skaffe seg litt engangsutstyr og desinfiseringssprit. Det er hun glad for i dag, når det er mangel på slikt utstyr. Foto: Annemor Larsen

Hjemmelagde hårfadeser

Denne onsdag morgenen i København er de fleste frisørene i byen fullbooket, og salongen VG besøker har fulle lister to uker frem tid.

I løpet av den drøye måneden frisørene har vært stengt, har noen kjent at ventetiden ble for lang. Frisørkunde Marianne Dahl, direktør i et stort selskap, så seg nødt til å fikse etterveksten selv.

– Det var kjempeenkelt! Kjempeenkelt og kjempestygt!, flirer Dahl, i det hun forlater salongen med nybleket, skinnende manke.

ALT GODT: Det endte godt, hjemmefargingsprosjektet til direktør Marianne Dahl, når hun endelig fikk komme seg til frisøren igjen. Foto: Annemor Larsen

Spent

Mellom farge, saks og grønn te i plastglass forteller frisør Kimie Mice (34) at hun har savnet det sosiale ved jobben, og det er hyggelig å ha noen å snakke med igjen.

Kunde Kathrine Glasdam (41) mumler fra under flere lag med hårfarge, at hun er enig, dette føles som et steg i retning normalitet igjen. Men hun var litt spent før besøket.

– Jeg lurte på om jeg skulle ta på munnbind, og om frisøren kom til å ha det. Jeg var litt tidlig ute til timen og bestemte meg for ikke å komme inn her og vente. Og det første jeg gjorde da jeg kom inn var å lokalisere antibac`en, sier Københavnkvinnen.

NORMALITET: Engangskappe og ingen magasiner å lese i, men likevel føles frisørtimen som et steg nærmere hverdagen slik den pleide å være for kunde Kathrine Glasdam (41) hos frisør Kimie Mice (34) i København. Foto: Annemor Larsen

– Aldri som før

Ikke alle frisørene har møtt til arbeid denne første åpningsuken. Blant de ansatte er det noen i risikogruppen, men også enkelte som har utviklet en redsel for å bli smittet på jobb, forteller innehaver Villumsen.

– Er du selv bekymret for smitte?, spør VG.

– Absolutt ikke, tvert imot! Tidligere kom folk til frisøren med både det ene og andre av sykdom, men nå blir jo folk hjemme bare de kjenner det minste tegn til symptomer. Det, i kombinasjon med alt av tiltak vi nå har innført, gjør at jeg aldri har kjent meg så lite redd for å bli smittet på jobb, sier hun.

Frisørkjeden har nå utviklet en egen linje med smittevernsprodukter for sine salonger, som snart er på plass, sier Villumsen til VG.

– Dette kommer til å vare, det er jeg helt sikker på, for nå endrer vi våre vaner gjennom fokuset på smitte. Jeg tror faktisk aldri vi kommer tilbake til der vi var før.

Publisert: 22.04.20 kl. 13:29

