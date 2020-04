HENGT UT: Her står flere som har brutt karantenereglene i Nepal og blir hengt ut i et bur midt i hovedstaden. Foto: NAVESH CHITRAKAR / REUTERS

Ekstreme karantenetiltak: Voktet av politi, bur, hjemmeselfie og GPS-sporing

SYDNEY/OSLO (VG) De siste månedene har det blitt iverksatt en rekke tiltak verden rundt for å stoppe spredningen av coronaviruset. Her er noen av de mest ekstreme.

I Nepal, der kun fem personer er bekreftet smittet, kan personer som bryter karantenereglene bli satt i et bur midt i hovedstaden Katmandu. Der må de stå til spott og spe, skriver NBC News.

Bilder fra Nepal viser at politiet til og med har skaffet seg lange stenger som de bruker når de skal samle sammen folk som har brutt bestemmelsene. På den måten overholder de selv reglene om avstanden mellom folk.

Landet har også stengt grensene sine. Det er et problem for nepalske gjestearbeidere i andre land.

– Arbeidere er etterlatt uten lønn og uten mulighet til å komme hjem, skriver Human Rights Watch, som er bekymret over situasjonen.

Grensene ble stengt og alle internasjonale flyruter stoppet fra 22. mars.

– Nepals regjering må handle umiddelbart så deres innbyggere kan komme hjem. De må også samarbeide med andre lands regjeringer for å beskytte sin borgere utenlands, skriver Human Rights Watch.

– Skyt dem

Et stykke lenger øst i Asia nøyer de seg ikke med et bur. Filippinenes president Rodrigo Duterte advarer om at de som bryter karantenereglene og skaper problemer kan bli skutt.

– Det blir verre. Derfor gjentar jeg hvor alvorlig dette problemer er.

– Mine ordre til politiet og militæret er at om noen lager problemer og gjør motstand, slik at livene deres er i fare – skyt dem, sa Duterte på en TV-sending denne uken.

Viruset har krevd 107 menneskeliv i landet og over 2633 er bekreftet smittet.

– Er det forstått? Død. I stedet for at det blir bråk, begraver jeg deg, fortsatte Duterte.

Uttalelsene kom etter at det skal ha oppstått bråk i forbindelse med flere arrestasjoner onsdag.

NÅDELØS: Filippinenes president Rodrigo Duterte. Foto: KING RODRIGUEZ/ HANDOUT / PPD

Egne dager for hvert kjønn

I Panama og Peru har myndighetene valgt å gå for en alternativ løsning: Kjønnsbasert karantenepolitikk.

– Mandag, onsdag og fredag er det bare menn som får være utendørs. Tirsdag, torsdag og lørdag er de bare kvinner som kan gå ut, sier Perus president Martin Vizcarra fredag.

Landet har så langt 1414 smittetilfeller og 55 dødsfall.

Panamas begrunnelse for å innføre tiltaket, var ifølge CNN at det skal motivere folk til å skynde seg hjem, siden de ikke kan ha med seg de de er glade i ut.

Voktes av politi

I Australia er det på langt nær like strengt, men alle som kommer inn i landet blir automatisk satt i to ukers karantene. De blir møtt på flyplassen av politiet eller forsvaret, og fraktet til hotellet eller stedet de skal oppholde seg de neste to ukene. De får ikke reise hjem. For utenlandske statsborgere er grensen stengt.

På hotellene blir de plassert på et rom de ikke får forlate. Mange har ikke vinduer det er mulig å åpne, og maten får de servert utenfor døren.













Ved et av karantenehotellene i Sydney står det tre politimenn utenfor hovedinngangen, i lobbyen sitter det to personer fra forsvaret og én politimann.

På andre siden av gaten står to personer og prater i telefonen og vinker opp mot sine kjære da VG går forbi hotellet.

– Det er litt frustrerende ikke å få dra rett hjem, men jeg forstår hvorfor det må til, sier Angla Nguyen til BBC.

– Jeg klager ikke på rommet, men muligheten for frisk luft og maten. Det er ikke det samme som å være en fengsel, men i fengsel får man i alle fall frisk luft. Dette er på ingen måte en ferie.

Likevel mener hun at det er et riktig tiltak.

– Jeg skulle mye heller vært hjemme, men fordi folk ikke hører på rådene fra myndighetene og går ut likevel, må dette til.

Må ta selfie

I Polen er det registrert drøyt 2500 registrerte smittetilfeller og 45 dødsfall. Der må personer i isolasjon ta en selfie for ikke å risikere å få politiet på døren.

Det er myndighetene i landet som har laget appen for å kunne holde kontroll på om folk faktisk holder seg innendørs når de sitter i karantene.

– Folk i karantene kan velge mellom å laste ned appen eller få et uventet besøk fra politiet, sier en talsmann for de polske myndighetene til nyhetsbyrået AFP ifølge Business Insider.

Fra man får beskjed om å sende en selfie, har man 20 minutter på å sende den. Appen kan også følge med på hvor brukeren befinner seg.

20 MINUTTER: Når denne appen i Polen sier fra har man 20 minutter på å sende en selife fra hjemmet sitt. Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Bruker mobildata

Polen er ikke det eneste landet som har tatt i bruk mobilteknologi for å hindre smitte. Også i Sør-Korea har det blitt tatt i bruk en app som kan spore hvor personer i karantene befinner seg. Det samme har de gjort i Iran, mens myndighetene i Israel nå kan spore en mobiltelefon uten en rettslig kjennelse.

I land som Østerrike, Belgia, Italia og Tyskland deler teleselskapene data om hvordan personer beveger seg. Riktignok anonymt.

I Taiwan bruker man mobildata til å lage et «elektronisk gjerde», som varsler politiet og myndighetene dersom man forlater hjemmet sitt eller skrur av mobiltelefonen. Fra «alarmen» går har man 15 minutter på seg før man kan få besøk fra myndighetene, skriver Reuters.

I tillegg kan man bli oppringt på tilfeldige tidspunkter to ganger i døgnet, slik at man ikke bare legger fra seg telefonen hjemme.

I Vietnam er det laget en app for å vise hvor personer som er smittet har oppholdt seg, mens i Singapore har man laget en app som forteller deg om du har vært innenfor to meter av samme person over en gitt tidsperiode.

ELEKTRONISKE ARMBÅND: Her er det elektroniske armbåndet man får når man ankommer Hongkong. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

I Hongkong bruker de elektroniske armbånd for å følge med på personer som er satt i karantene. Armbåndet er også knyttet opp til en mobilapp, skriver CNBC.

Dette gjelder i hovedsak personer som ankommer Hongkong, og myndighetene har uttalt at de har 60.000 armbånd klare til bruk.

Publisert: 03.04.20 kl. 03:23 Oppdatert: 03.04.20 kl. 03:35

