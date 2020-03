SJELDENT ROLIG: Times Square pleier å yre med folkeliv, slik så det ut der søndag. Foto: John Nacion / Starmax

New York er episenteret for coronaviruset

Corona-tilfellene i New York og forstedene utgjør nå fem prosent av alle smittede i hele verden.

Staten New York hadde ifølge de siste tallene som ble publisert søndag 16. 887 som har testet positivt for coronaviruset, en økning på 4627 tilfeller siden lørdag. 13 prosent av dem som testet positivt har ifølge guvernør Andrew Cuomo blitt lagt inn på sykehus.

Mer enn 10.000 av tilfellene er i New York City, og de siste tallene viser at 99 har dødd i byen.

Guvernør Cuomo og byens borgermester Bill de Blasio har satt i gang kraftige tiltak for å hindre smitten.

De Blasio har advart mot at sykehusene vil gå tomme for materiell i løpet av to uker, ifølge NBC. Guvernøren har bedt om føderal hjelp, og minst 1000 sykehussenger er lovet på plass innen 48 timer.

– Det verste står foran oss, sier han ifølge ABC.

En person dør omtrent hver time i storbyen.

Guvernøren har også kritisert det han kaller arrogante newyorkere, for å ikke følge påleggene om å holde avstand på gater og i parker.

– Det er selvødeleggende og respektløst overfor andre mennesker. Det må stoppe, og det må stoppe nå!

VIL GJØRE OM TIL FELTSYKEHUS: Guvernør Andrew Cuomo vil ta i bruk Jacob Jovits-senteret som midlertidig sykehus. Foto: BRYAN R. SMITH / AFP

Parkene er fortsatt åpne, og offentlig transport går fremdeles vanlig. Borgermester De Blasio har imidlertid innført nye regler for opphold i parker.

Familier har lov til å gå i parken, men har ikke lov til å blande seg med andre, alt for å hindre spredning. Lekeplasser er også fortsatt åpne, og det er opp til foreldre å se til at barn ikke har nærkontakt med andre. Han sier imidlertid at stenging blir fortløpende vurdert.

Guvernør Cuomo har også offentliggjort tiltak for å bedre sikre hjelp til coronasmittede.

Han vil gjøre om det gigantiske kongressenteret Jacob Jovits Center på Manhattan til et feltsykehus for å øke kapasiteten.

Publisert: 23.03.20 kl. 15:31 Oppdatert: 23.03.20 kl. 15:51

