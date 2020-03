FOLKEFEST: I New Orleans på avslutningsdagen for Mardi Gras, på feitetirsdag 25. februar. Foto: DAN ANDERSON / EPA

Louisiana med raskest virusspredning i verden

Coronaviruset spredde seg raskere i Louisiana enn i noen annen delstat eller land i verden, ifølge en studie ved Universitetet i Lafayette. Muligens på grunn av Mardi Gras.

Guvernør John Bel Edwards viste til studien fra University of Louisiana at Lafayette søndag og sa veksten var raskest i verden. Grafer lagt fram av guvernørens kontor for CNN viser at vekstraten i delstaten de to første ukene av utbruddet har vært raskere enn i for eksempel New York og Nederland.

Analysen sammenligner utbruddenes 13 innledende dager fra første bekreftede tilfelle. Den er utført av økonomiprofessor Gary Wagner og er også omtalt i regionavisen The Advocate og på universitetets Facebook-side.

STILLE: Nå er vanligvis livlige Bourbon Street i New Orleans helt folketom. Bildet er tatt onsdag. Foto: Jonathan Bachman / REUTERS

– Om du ser på hva vi har sett rundt om i verden, om du tror situasjonen i Italia og Spania er ille, vel, vi er på samme kurs, sier Wagner til The Guardian.

Eksplosivt i New Orleans

Onsdag var det ifølge den britiske avisen 1975 bekreftede covid-19-tilfeller i delstaten, hele 800 av disse i New Orleans. 65 hadde så langt dødd av viruset, over halvparten av dem igjen også i New Orleans.

New York Times skriver torsdag at det er over 2300 tilfeller i Louisiana hvorav 997 i New Orleans, og at feiring av Mardi Gras i New Orleans kan være grunnen til at utbruddet er så eksplosiv der. Det samme melder flere eksperter til Guardian.

NYT melder torsdag at 45 er døde av viruset i New Orleans by, hvorav elleve fra samme aldershjem.

New Orleans feiret Mardi Gras i uker fram til kulmineringen i en stor parade 25. februar. Rundt én million besøkende kommer til byen for å være med på feiringen.

– Jeg tror det hele koker ned til Mardi Gras. Den største gratisfesten i verden var den perfekte utklekkingsmaskinen på det perfekte tidspunkt, sier doktor F. Brobson Lutz Jr., tidligere helsedirektør i New Orleans og spesialist på smittsomme sykdommer, til NYT.

En annen smitteekspert, doktor Catherine S. O’Neal, sammenligner Mardi Gras-feiringen i coronautbruddet med en influensapandemi i 1918 der det ble gjennomført en «Liberty Loan»-parade i Philadelphia med 200.000 mennesker i gatene. Den gang døde 12.000 mennesker i løpet av de seks etterfølgende ukene.

Men hun påpeker at det ikke hadde vært noen tilfeller i Louisiana før Mardi Gras og at de da fremdeles hadde fokus på håndvask.

Tirsdag innførte president Donald Trump unntakstilstand for Louisiana.

FØLGER: Kokk David McGraw i New Orleans er en av dem som er permittert på grunn av coronaviruset. Han er fotografert tirsdag. Foto: Gerald Herbert / AP

Guvernør Edwards sa onsdag at han anslo at delstaten vil overskride kapasiteten i helsevesenet innen 4. april. Han har tryglet om flere respiratorer og beordret innbyggerne til å holde seg hjemme til 12. april.

– Sykehus flommer over og de har lite kritisk smittevernsutstyr, skriver NYT.

Ifølge guvernør Edwards tidoblet økningen seg på syv dager forrige uke.

Louisiana er også en av USAs fattigste delstater, hvor 20 prosent av innbyggerne lever i fattigdom, ifølge Guardian.

Jimmy Lewis bor i Lower Ninth Ward i New Orleans, et område som fikk enorme ødeleggelser i orkanen Katrina i 2005. Han overlevde orkanen, men mistet sin 68-årige nabo til coronaviruset forrige uke.

– Vi har blitt oversvømmet før. Men denne gangen er det i tørr form. De flyter begge to: Én i vannet og én i luften. Dette vil teste hjertene og hodene våre som sist gang, men vi skal seire igjen, sier han til Guardian.

Publisert: 27.03.20 kl. 09:14

