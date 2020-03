BLIR LIKHUS: Palacio de Hielo, som er kjent for sin innendørs-skøytebane, er nå er tatt i bruk som likhus på grunn av coronaepidemien. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Madrid: Tar i bruk kjøpesenter som likhus

Myndighetene i Madrid tar i bruk kjøpesenteret Palacio de Hielo som likhus fordi kapasiteten til begravelsesbyråene er sprengt, melder spanske medier.

Begravelsesbyråene har ikke lenger plass til å lagre den stadig stigende mengde døde kropper som følge av coronaepidemien.

Kjøpesenteret Palacio de Hielo (ispalasset) har tilbudt sine lokaler til å lagre kroppene til folk som har dødd av covid-19, og myndighetene i Madrid har gitt klarsignal til at døde kan bli sendt dit, skriver storavisen El Pais.

STRENGT VAKTHOLD: Flere politimenn vokter tirsdag portene utenfor kjøpesenteret Palacio de hielo. Den militære kriseenheten la Unidad Militar de Emergencias har startet jobben med å frakte døde kropper inn i senteret. Foto: Chema Moya / EFE

Nyheten kommer samme dag som landet melder om 514 corona-dødsfall bare det siste døgnet, og allerede tirsdag skal de første kistene ha blitt fraktet til kjøpesenteret av den den militære nød-enheten la Unidad Militar de Emergencias (UME). Det er også de som har ansvaret for å holde vakt på stedet frem til begravelsesbyråene tar likkistene videre.

Tiltaket skal ha blitt gjort etter at UME utarbeidet en handlingsplan sammen med de lokale myndighetene i Madrid, ifølge El Pais.

Innendørs skøytebane

Stedet er neppe tilfeldig valgt. Kjøpesenteret er nemlig kjent for sin innendørs ishall, som beskrives som en «1800 kvadratmeter stor olympisk skøytebane». Nettstedet Antena 3 skriver at dette er årsaken til at de døde kan lagres nettopp her.

STORT KJØPESENTER: Palacio de hielo inneholder en rekke butikker, restauranter, minigolfbane, kinosal, treningssenter og skøytehall. Senteret reklamerer med at det er «åpent 365 dager i året», men nå voktes portene av politi og militære. Foto: Mariscal / EFE

Ifølge Antena 3 vil de døde bli lagret i ishallen i lukkede kister. På denne måten vil man sørge for at kroppene holdes tilstrekkelig nedkjølt, ifølge helsemyndighetene i Madrid.

Kjøpesenteret ligger i området Hortaleza, like i nærheten av Ifema nord i Madrid, og litt vest for den kjente storflyplassen Barajas. Der er man også i ferd med å få satt opp et feltsykehus med 1300 plasser.

VG har snakket med den spanske anestesilegen Raquel Fernandez (46) ved Móstoles universitetssykehus i Madrid. Hun advarer Norge mot hva vi kan ha i vente. På spørsmål om hvordan situasjonen er nå, forklarer hun at sykehusene i Madrid er så fulle at pasienter må ligge i parkeringshus. Legene må prioritere hvem som skal få respirator og hvem som ikke reddes.

– Forbered dere, sier hun til VG.

Det er registrert 514 nye corona-dødsfall det siste døgnet i Spania, melder El Pais. Det er kun Italia som har hatt høyere dødstall enn dette i løpet av et døgn.

Til nå har 2696 mennesker dødd av corona-viruset i Spania, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er registrert 39.673 smittede i landet.

Publisert: 24.03.20 kl. 22:34

