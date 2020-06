ELLE MELLE: De er alle nevnt som mulige kandidater til å bli Joe Biens visepresident, og blir nå sett på med lupe. F.v.: Stacey Abrams, Susan Rice, Val Demings og Kamala Harris. Foto: Reuters/AP/AFP

Historisk valg i USA: Disse kan bli Bidens visepresident

Joe Biden har lovet at det vil bli en kvinne. Men hvem? Dette er de heteste kandidatene til å bli Demokratenes visepresident.

Nå nettopp

Selv om han fortsatt ikke er offisielt valgt, er det liten tvil om at det er demokraten Joe Biden (77) som skal utfordre Donald Trump ved presidentvalget i november.

Meningsmålingene ser svært lovende ut for Biden. Hadde det vært valg i dag, ville den tidligere visepresidenten ha vunnet kampen om Det hvite hus.

Les også: Trump taper vippestatene

På et gjennomsnitt av målinger satt sammen av RealClearPolitics får Biden en oppslutning på 49,8 prosent, mens Trump får 41,7 prosent. I en fersk CNN-målingen leder Biden med hele 14 prosentpoeng foran Trump – noe som ifølge Trump er «fake», og som fikk ham til å true kanalen med søksmål.

Kan bli dobbelt historisk

Visepresidentkandidaten avgjør neppe valget, men er like fullt viktig for å balansere presidentkandidaten. Biden har selv satt fire kriterier for hvem som skal bli sin visepresident:

Hun skal være kvinne. Hun skal kunne ta over som president med en gang. Hun skal utfylle Biden og styrke ham der han er svak. Hun må være på samme bølgelengde som ham.

En betrodd komité gransker nå de aktuelle kandidatene. Hver stein i deres offentlige og private liv skal snus, før én person utnevnes i slutten av juli.

SE LISTEN OVER TOPPKANDIDATENE LENGER NED I SAKEN.

Uansett hvem som velges, blir det historisk. For i rekken av 48 visepresidenter i USAs politiske historie, har ingen vært kvinner. Og ingen har vært afrikansk-amerikanske eller hatt etnisk minoritetsbakgrunn.

Demonstrasjonene etter drapet på afrikansk-amerikanske George Floyd gjør det mer aktuelt å velge en svart kvinne, ifølge CNN-kommentator Chris Cillizza, som hver uke lister opp toppkandidatene. Biden er allerede populær blant svarte velgere, men en farget visepresidentkandidat vil sende et viktig signal til alle demonstrantene.

TALTE UNDER BEGRAVELSEN: Joe Biden talte på storskjerm under begravelsen til George Floyd i Houston 9. juni. Foto: GODOFREDO A. VASQUEZ / AFP

Torsdag ble det kjent at en tidligere favoritt til på bekle stillingen, Minnesota-Senatoren Amy Klobuchar (59), trekker seg. Hun ber Biden velge en farget kvinne i stedet.

– Etter hva jeg har sett i min delstat og over hele landet, så er dette et historisk øyeblikk som USA må gripe. Jeg tror virkelig, som jeg også sa til visepresidenten, at dette er riktig øyeblikk å sette en farget kvinne inn i denne rollen, begrunnet Klobuchar.

59-åringen har møtt motbør etter Floyd-drapet, fordi hun i sin tid som statsadvokat i Minneapolis valgte ikke å straffeforfølge over et dusin politifolk som hadde skutt og drept afrikansk-amerikanere.

TRAKK SEG: Amy Klobuchar stilte selv mot Biden i primærvalget, men trakk seg i februar for å støtte 77-åringen. De to har et nært personlig forhold. Foto: ERIC THAYER / X02070

En kvinne peker seg spesielt ut

– Det er ikke ett åpenbart valg for Biden. Det er et spørsmål om hvilken strategi han velger, hvilken velgergruppe han vil rekke ut hånden til. Før «Black lives matter»-bevegelsen var Amy Klobuchar en sannsynlig kandidat, men nå gjetter jeg mer i retning Kamala Harris, sier Jennifer Leigh Bailey, professor i statsvitenskap med spesialisering i amerikansk politikk ved NTNU.

– Å vende seg mot de afrikansk-amerikanske velgerne kan også slå tilbake mot Biden. Det kan fremmedgjøre viktige velgere som Biden vil tiltrekke, fortsetter hun.

les også Seks svarte forteller: Dette er den amerikanske rasismen

Også Eirik Løkke, USA-ekspert i den liberale tankesmien Civita, trekker frem sannsynligheten for en svart visepresidentkandidat. Hvis Biden ikke velger det, vil det kunne oppfattes om han ikke tar signalene fra protestene på alvor, mener Løkke.

USA-eksperten nevner fire afrikansk-amerikanske kvinner som er godt kvalifisert til jobben: California-senator Kamala Harris, Stacey Abrams fra Georgia, Val Demings fra Florida og tidligere sikkerhetsrådgiver Susan Rice.

PÅ ALLES LEPPER: California-senatoren Kamala Harris har vært med på topplistene i lang tid, og anses som en het visepresidentkandidat – om ikke den heteste. Foto: Julio Cortez / AP

Kamala Harris (55)

Harris stilte selv som presidentkandidat i primærvalget, men trakk seg i desember og har siden støttet Biden. Den 55 år gamle juristen, statsviteren og økonomen omtales som den mest fremtredende afrikansk-amerikanske kvinnen i Senatet. Hun kommer fra California, en stat med en stor demokratisk velgermasse, og har engasjert seg i George Floyd-saken. CNNs kommentator setter henne på førsteplass, og kaller det en «no-brainer» – et helt opplagt valg.

USA-ekspert Bailey ved NTNU argumenterer også for at Harris kan være et godt valg: 55-åringen er ikke særlig radikal, men passe progressiv for Bidens smak. Hun er både «ung» og erfaren, og vil kunne steppe inn for 77-åringen dersom noe skulle skje. Ulempen med Harris er at en del demokrater på venstrefløyen i partiet er skeptiske til henne, etter at hun som statsadvokat i California gikk i bresjen for en streng fengsels- og straffepolitikk.

MENER HUN ER ET UTMERKET VALG: Stacey Abrams har selv sagt at hun er et godt visepresidentvalg, og at hun er klar til å takke ja til jobben. Foto: Michael A. McCoy / AP

Stacey Abrams (46)

Biden har selv antydet at valget kan falle på en svart kvinne og har navngitt to mulige kandidater; Kamala Harris og Stacey Abrams. 46 år gamle Abrams var Demokratenes kandidat til guvernørposten i Georgia i 2018. Hun ville blitt USAs første svarte kvinnelige guvernør, men tapte med knapp margin.

Til magasinet Elle argumenterer Abrams selv at hun er et godt valg: «Jeg ville vært en utmerket visepresidentkandidat. Jeg kan skaffe stemmer i miljøer som vanligvis blir oversett».

VIL HA REFORM: Den tidligere politimesteren Val Demings ber om politireform etter drapet på Floyd. Foto: Patrick Semansky / AP

Val Demings (63)

Demings sitter i Representantenes hus for Demokratene i Florida. I 27 år var hun politimester i Orlando, som første kvinnelige sjef for politidistriktet. I kjølvannet av drapet på Floyd har hun kritisert det amerikanske rettsvesenet for å være «systematisk rasistisk» og tatt til orde for politireform.

Demings har gått offentlig ut og bekreftet at hun er blant Bidens toppkandidater til å bli visepresident, og at hun takker ja til jobben dersom hun blir spurt.

ERFAREN: Susan Rice har lang utenrikspolitisk erfaring, men har også vært gjenstand for kontroverser. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Susan Rice (55)

55-åringen fra Washington D.C. har en lang og tung politisk erfaring som gjør henne attraktiv for Biden. Hun har vært USAs FN-ambassadør og nasjonal sikkerhetsrådgiver under Obama, og er for øvrig i slekt med den tidligere utenriksministeren og republikaneren Condoleezza Rice.

Rice var aktuell for å erstatte Hillary Clinton som utenriksminister i 2013, men anklager mot at hun skal ha ført befolkningen bak lyset i forbindelse med terrorangrepet mot den amerikanske ambassaden i Benghazi i Libya satte en stopper for den prosessen.

Disse kvinnene trekkes også frem som mulige visepresidentkandidater:

forrige













fullskjerm neste SENATOR: Tammy Duckworth fra Illinois.

Tammy Duckworth (52): Senator fra Illinois som var statssekretær under Obama. Har tatt til orde for politireform i kjølvannet av drapet på Floyd. Har vært helikopterpilot i Irak, og ble alvorlig skadet da helikopteret hun satt i ble skutt ned. Første i amerikansk historie som har født barn mens hun var senator.

Gretchen Whitmer (48): Guvernør i den viktigste vippestaten Michigan. Beskriver seg selv som en progressiv politiker som kan samarbeide med mange ulike stemmer. Har fått ros for sin Guvernør i den viktigste vippestaten Michigan. Beskriver seg selv som en progressiv politiker som kan samarbeide med mange ulike stemmer. Har fått ros for sin krisehåndtering under Michigans doble katastrofe : Coronakrisen og storflommen.

Elizabeth Warren (70): Senator fra Massachusetts. Stilte som kandidat ved primærvalget. Svært profilert og handlekraftig politiker med stor appell på venstresiden i partiet. Høy alder trekker ned, og har ikke markert seg like godt under coronakrisen eller Floyd-saken.

Keisha Lance Bottoms (50): Borgermester i Atlanta. Markerte seg i stemmekaoset under primærvalget i Georgia, der hun gikk ut mot undertrykking av velgere.

Gina Raimondo (49): Guvernør på Rhode Island. Sentrumspolitiker som appellerer til Bidens linje.

Michelle Lujan Grisham (60): Guvernør i New Mexico. Den «ledende latineren» på Bidens liste, ifølge CNNs politiske kommentator.

Publisert: 20.06.20 kl. 03:01

Fra andre aviser