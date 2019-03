EVAKUERER: Politiet i Nice under protestene lørdag formiddag. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

Frykter nye opptøyer – setter inn militær antiterrorstyrke

PARIS (VG) Turistgaten Champs-Élysées er blokkert, antiterrorstyrker mobilisert og en ny politisjef er på plass for å holde de gule vestene i sjakk.

Ingri Bergo

Oppdatert nå nettopp







Også utenfor Paris er det svært spent: Flere hundre demonstranter var ved 12-tiden lørdag formiddag samlet seg på Garibaldi-plassen i Nice, som ligger i en såkalt forbudt sone:

Politiet har dannet en sirkel omkring demonstrantene for å holde situasjonen under kontroll og å evakuere plassen. Seks personer er så langt arrestert, ifølge BFMTV.

Ifølge kanalen har politiet fått beskjed om at såkalte Black Blocs, den internasjonale gruppen anarkister som i stor grad fikk skylden for herjingene i Paris sist helg, har tenkt seg til Nice i dag. Det er så langt ikke bekreftet om personer fra Black Bloc faktisk deltar i demonstrasjonene.

arrow-left









arrow-right expand-left

Samtidig var det fremdeles rolig i Paris, og rundt 40 demonstranter fra gule vester-bevegelsen hadde møtt opp på Trocadero-plassen, vest i Paris.

Men nervene er i høyspenn for den 19. helgen med demonstrasjoner:

Byrden hviler likevel tungt på skuldrene til den nyutnevnte politisjefen Didier Lallement, som har ansvar for å holde ro i gatene.

Hans forgjenger fikk sparken etter at politiet forrige helg ikke klarte å håndtere gruppen voldelige demonstranter som herjet Paris til deler av byen lignet en krigssone.

Flere bygninger ble ramponert og en bank nær Champs-Élysées begynte å brenne. En mor og hennes baby var blant dem som ble reddet ut av flammene i leilighetene over.

Antiterror-styrker

For å unngå en lignende situasjon i dag har politisjefen lansert det han kaller en «ny strategi», som blant annet bistår i en kraftig økning av sikkerhetsstyrkene.

For første gang mobiliseres antiterrorstyrken «Sentinelle», militærgruppen som patruljerte gatene etter terrorangrepet i 2015. Beslutningen har skapt høylytt debatt i Frankrike , spesielt etter at General Bruno Leray, i en direktesending med Franceinfo, sa at de militære kunne gå så langt som å åpne ild mot demonstrantene dersom «deres egne liv eller livene til dem de forsvarer står i fare».

les også Forrige helg: 230 arrestert etter kraftige opptøyer i Paris

President Emmanuel Macron og hans regjering har gjentatte ganger forsikret om at de militære ikke kommer til å være i kontakt med demonstrantene.

– Det er en falsk debatt, sa Macron da han var i Brussel denne uken.

– De som har det morsomt med å skremme seg selv og andre tar feil, understreket presidenten.

Slik så det ut under de voldelige protestene sist helg:

Statsminister Édouard Philippe gjentok presidentens beskjed lørdag morgen i en tweet, der han forsikret at «det er ikke snakk om å involvere væpnede militære for å holde orden, enda mindre å posisjonere dem ansikt til ansikt med demonstranter. Kampen mot terrorisme er den eneste oppgaven til Sentinelle-gruppen. Dette er fakta.»

Forbudte soner

I tillegg kommer politiet til å bruke droner for å overvåke hovedstaden. Lørdag morgen det viktigste samlingspunktet for demonstrantene de foregående helgene, Champs-Élysées, avstengt. Det samme gjelder områdene rundt presidentpalasset og parlamentet. De som demonstrerer der det er forbudt kan straffes med en bot på 135 euro, ifølge avisen Le Parisien.

Flere byer har gjort som Paris og innført forbud mot demonstrasjoner i deler av byen. Ordfører i den turistbyen Nice, sør i Frankrike, har gått enda lenger og bedt regjeringen innføre totalforbud mot demonstrasjoner i byen hans.

Lørdag formiddag har likevel store grupper demonstranter møtt opp i Nice, og politiet er i ferd med å forsøke å evakuere gatene.

23.03.19 12:11 Oppdatert: 23.03.19 12:33