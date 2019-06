FORNÆRMET: Donald Trump skriver på Twitter at han ble fornærmet over Irans uttalelse som kom tidligere tirsdag. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump truer Iran med «utslettelse»

USAs president fyrer løs mot Iran på Twitter, og truer med å «utslette» noen områder dersom landet forsøker seg på nye angrep mot USA.

– Irans ignorante og fornærmende uttalelse, som kom i dag, viser vare at de ikke forstår virkeligheten. Angrep fra Iran på noe amerikansk vil bli møtt med en stor og overveldende styrke. I noen områder vil overveldende bety utslettelse, skriver presidenten på Twitter.

Trump sikter til uttalelser fra Abbas Mousavi, en talsmann i Irans utenriksdepartement.

På Twitter skriver han at han mener sanksjonene iverksatt mot Iran mandag, og som blant annet er rettet mot Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei, er fruktesløse og at de stenger veien mot diplomati for godt.

– Trumps desperate administrasjon ødelegger de etablerte internasjonale mekanismene for å opprettholde fred og sikkerhet i verden, skrev Mousavi.

Trump har også varslet nye straffetiltak mot Irans utenriksminister Javad Zarif.

Den siste uken har Trump flere ganger forsikret at han ikke ønsker krig med Iran, men nye forhandlinger. Iran har så langt avvist dette og vist til USAs omfattende økonomiske sanksjoner og knallharde press.

– Samtidig som du ber om forhandlinger, så vil du innføre sanksjoner mot utenriksministeren? Det er åpenbart at du lyver, sa Mohammad Javad Zarif tirsdag.

Forrige torsdag ble en amerikansk drone skutt ned av Iran, og i ettertid har det vært uenighet om hvorvidt dronen befant seg i internasjonalt eller iransk luftrom da det skjedde. Nå har også Russland kastet seg inn i konflikten, og konkludert med at dronen befant seg i iransk luftrom, skriver nyhetsbyrået AFP.

Russerne kaller USAs opptreden for skjødesløs.

– Amerikanske myndigheter bør tenke grundig over hva dette skjødesløse handlingsmønsteret kan føre til, sier utenriksdepartementet i Moskva i en uttalelse etter at USA innførte enda et sett sanksjoner mot Iran.

– Det er et inntrykk av at Washington brenner bruer, heter det videre.

Tidligere tirsdag kom det også frem, gjennom et «notat» fra Teheran sitert av et iransk nyhetsbyrå, at Iran om få uker vil vike fra flere forpliktelser i atomavtalen med stormaktene, skriver NTB.

