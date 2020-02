MØTTE MASSIV MOTSTAND: Det har vært store protester mot Equinors planer i Australia. Her fra en protest på Gold Coast i november 2019. Foto: JASON OBRIEN / AAP

Equinor trekker seg fra leteplaner i Australbukta

SYDNEY (VG) Equinor har gitt beskjed til myndighetene i Australia om de dropper planene om leteboring i Australbukta utenfor kysten av Sør-Australia.

Equinor dropper planene om leteboring i Australbukta, eller The Great Australian Bight som området kalles lokalt.

– Godkjenningen av miljøplanen for letebrønnen Stromlo-1 bekreftet at vi er stand til å gjennomføre sikre operasjoner i Australbukta. Equinor har imidlertid besluttet å stoppe planene for boring av letebrønnen Stromlo-1 ettersom muligheten ikke er kommersielt konkurransedyktig, sier Equinors landsjef Jone Stangeland i Australia i en pressemelding.

Selskapets planer om å drille etter olje utenfor kysten av Austrealia har blitt møtt med massiv motstand lokalt, men Equinor fikk i desember godkjent sin miljøplan for å fortsette prosjektet.

VG deltok i april 2019 på en protest i regi av Australia Surfrider Association på Bondi Beach i Sydney. De har arrangert flere demonstrasjoner mot Equinors planer:

Den australske organisasjonen Wilderness Society skriver i en pressemelding at de er glade for at Equinor har tatt denne beslutningen.

– Vi har ingen tvil om at alle de hundretusener av mennesker som har støttet kampanjen Fight for the Bight vil bli svært lettet over å høre disse nyhetene, sier organisasjonens leder for Sør-Australia Peter Owen i en pressemelding.

Organisasjonen ber australske myndigheter om å lytte til folket og beskytte havet utenfor Australia fra oljeleting.

Stangeland i Equinor opplyser at selskapet skal diskutere videre med føderale og statlige myndigheter i Australia om beslutningen om å avslutte leteprogrammet.

– Vi har en letetillatelse utenfor kysten av Vest-Australia, og beholder andre eksisterende andeler og aktiviteter i Australia, sier Stangeland.

