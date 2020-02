ETTER BOMBINGEN: Bildet viser tyske soldater og redningsarbeidere i Dresden etter det allierte bombeangrepet på byen i februar 1945.

75 år siden infernoet i Dresden - bombingen fortsatt omdiskutert

13. februar 1945 startet den allierte bombingen av den tyske byen Dresden. 75 år senere er hendelsen fra andre verdenskrig fortsatt omdiskutert.

Om den totale ødeleggelsen av Dresden var nødvendig eller ikke har lenge vært et omdiskutert tema. For nynazister har byen og bombingen blitt noe hellig.

Historieprofessor Øystein Sørensen ved Universitetet i Oslo uttalte til VG i 2015 at bombingen av Dresden er problematisk, noe han fortsatt mener i dag.

– Det var et forferdelig bombeangrep som stort sett rammet sivile, og det hadde heller ikke stor betydning for når krigen endte. Bombeangrepet skjedde i februar 1945, da var allerede krigen på vei mot slutten, forklarer han.

Historieprofessoren forteller at bombingen av Dresden fortsatt den dag i dag blir brukt av høyrepopulister, nynazister og andre tyske nasjonalister, som et «kroneksempel på terror» i andre verdenskrig.

Drepte sivile

Han forteller at byen i Øst-Tyskland hadde tatt imot flere tyske flyktninger som hadde rømt fra den Røde Armé.

Angrepet på byen ble innledet av det britiske luftforsvaret om kvelden 13. februar 1945. Etter å ha utført to bombeangrep i løpet av natten tok det amerikanske luftforsvaret over oppdraget og bombet byen på dagtid 14. og 15. februar.

Torsdag er det 75 år siden opp mot 25.000 mennesker ble drept i allierte bombeangrep mot Dresden. Bildet viser en minnestein utenfor en katedral i byen. Foto: Jens Meyer / AP / NTB scanpix

Brannbombene skapte en massiv brannstorm i sentrum av byen. Flere som hadde søkt dekning i bomberom, ble kvalt da flammene på overflaten sugde til seg oksygenet.

Forfatteren Kurt Vonnegut var vitne til bombingen av Dresden. I boken «Slaktehus-5» beskriver han byen som en stor ildkule, som i etterkant av brannene så ut som månens overflate.

Opp mot 25.000 mennesker ble drept, og 90 prosent av sentrum i Dresden ble ødelagt i angrepene.

– Det er vanskelig å finne noen i dag som vil påstå at bombingen var nødvendig, eller strategisk velbegrunnet fra de alliertes side. Det er åpenbart mye å ta tak i, men det er også mye som er nokså overdrevet, sier Sørensen.

Han forteller at blant annet tallet på antall drepte har vært svært omdiskutert.

Påstått krigsforbrytelse

Naziregimet forsøkte raskt å fremme argumentet om at bombingen var en krigsforbrytelse ved å hevde at 200.000 sivile ble drept i angrepet. Lokale myndigheter anslo tallet til å være en tidel av dette.

Flere av dagens nynazister og andre høyreekstreme anser naziregimets tall som riktig. Historikere har derimot konstatert at antallet drepte lå et sted mellom 18.000 og 25.000.

Under andre verdenskrig fungerte Dresden som et knutepunkt for transport og var sterkt preget av krigsindustri. Eksperter har lenge diskutert hvorvidt bombingen av byen var en krigsforbrytelse.

– Flere eksperter mener bombeangrepet var en krigsforbrytelse, men hendelsen i Dresden må sees i sammenheng med krigen. Hvis bombingen av Dresden var en krigsforbrytelse, gjelder dette også mange andre luftangrep utført av begge sider under krigen, sier den tyske historikeren Jens Wehner til nyhetsbyrået DPA.

Pilegrimsreise

Nynazister og andre høyreekstreme samler seg årlig i Dresden for å minnes sin egen og naziregimets versjon av historien.

– At byen har blitt et sted for denne typen «pilegrimsreiser» er en katastrofe for oss, sier Dresdens ordfører Dirk Hilbert.

Det britiske og amerikanske angrepet på Dresden ble også brukt til propagandaformål og omtalt som terror av kommunistregimet i Øst-Tyskland.

