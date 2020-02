QOM: Dette arkivbildet fra 2008 viser byen Qum, der flere har blitt smittet av corona-viruset. Foto: Espen Rasmussen / Espen Rasmussen

Coronaviruset: Kraftig økning av dødstall i Iran - 50 døde i byen Qom

Tidligere mandag hadde Iran rapporter tolv dødsfall relatert til corona-viruset, og 47 syke. Nå har dødstallet steget kraftig.

For mindre enn 10 minutter siden

Det halvoffisielle nyhetsbyrået ILNA melder at så mange som 50 personer skal ha mistet livet av covid-19-viruset i byen Qom i Iran, melder NTB.

Det er en kraftig økning av antall dødsfall som kan knyttes til corona-viruset. Mandag morgen hadde Iran rapportert inn åtte corona-dødsfall, et tall som ble oppjustert til 12 for få timer siden.

En tjenestemann i byen Qom, Ahmad Amiriabadi Farahani, siteres i ILNA på at mer enn 250 mennesker sitter i karantene i byen, som er et populært sted å reise til for religiøse studier blant sjiamuslimer, skriver AP.

Han sier at de 50 dødsfallene går så langt tilbake som til den 13. februar, før de første offisielt rapporterte tilfellene av viruset den 19. februar.

Generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) uttrykte mandag bekymring for coronavirusets spredning.

– Vi er bekymret for at situasjonen i den islamske republikken Iran og i Italia, sa han på en nyhetskonferanse i Stockholm, ifølge AP.

100 smittede i Italia

Coronaviruset Covid-19 har også nådd Europa og har i Italia ført til avlyste topp-fotballkamper og Venezias berømte karneval.

Antall smittede av corona-viruset har økt kraftig i Italia. Søndag sa regionspresident Attilio Fontana til Sky TV at antallet smittede overstiger 100 personer. Italienske myndigheter vil bøtelegge innbyggere dersom de entrer eller forlater smitteområder. Det er rapportert inn tre dødsfall som kan knyttes til viruset i landet.

Viruset har enda ikke nådd Norge. Men skulle det gjøre det, vil Folkehelseinstituttet forsøke å isolere smittede raskt og stoppe spredningen.

Les mer om hva som skjer om viruset skulle komme til Norge her.

Totalt 2620 mennesker er bekreftet omkommet av coronaviruset - de fleste av dem i Kian. Nesten samtlige av de som har omkommet i Kina har, er registrert i den hardest rammede Hubei-provinsen. Helsemyndighetene der opplyste mandag at 409 nye smittetilfeller er registrert det siste døgnet, ifølge NTB.

Publisert: 24.02.20 kl. 10:31

