Washington Post: Trump vil stanse publisering av John Boltons bok

Trump hevder at det som kommer frem i boken er klassifisert informasjon.

Ifølge Washington Post, skal president Donald Trump ha fortalt staben sin at han ser på den tidligere sikkerhetsrådgiveren, John Bolton, som en «forræder». I tillegg vil han stanse publiseringen av hans kommende bok - fordi han hevder at det som kommer frem i boken er klassifisert informasjon.

Det er Washington Post som melder om dette, og avisen viser til at informasjonen kommer fra «to personer som er kjent med samtalene».

Boltons advokat, Charles J. Cooper, har ikke kommentert påstandene om at boken inneholder klassifisert material - eller om at presidenten ønsker å stanse bokens utgivelse.

Cooper sier imidlertid at USAs sikkerhetsråd sin gjennomgang av boken fortsetter, og at de ikke har noe mer å si utover det.

Ønsker ikke at boken publiseres før presidentvalget

I januar meldte Reuters at Det hvite hus hadde sendt et brev til John Bolton, der de prøvde å stoppe hans kommende bok.

I et brev som da ble sendt til Boltons advokat fra Ellen Knight, direktør for dokumentasjon, tilgang og informasjonssikkerhet i USAs nasjonale sikkerhetsråd sto det at:

«Boken ser ut til å inneholde mengder av klassifisert informasjon, hvorav noe er topp hemmelig og kan forårsake stor skade på USAs nasjonale sikkerhet».

Washington Post skriver at Trump, ifølge de to personene, ikke ønsker at offentligheten skal få lese om Boltons arbeid i Det hvite hus før presidentvalget i November.

Ifølge CNN er boken ventet å komme i Mars.

New York Times publiserte i januar lekkasjer fra manuskriptet til boken. Der kommer det blant annet frem at den tidligere Trump-medarbeideren bekrefter at presidenten ønsket å stanse nesten 400 millioner dollar i militær bistand til Ukraina inntil ukrainerne startet en etterforskning som ville involvert USAs tidligere visepresident Joe Biden.

Ifølge Washington Posts kilder skal Trump ha sagt at Bolton «bare finner på ting». Han har tidligere kalt påstandene «falske».

Mener vitnemål ikke ville gjort forskjell i riksrettssaken

Susan E. Rice var sikkerhetsrådgiver da Barack Obama var president. Hun kritiserer Bolton for ikke å vitne i riksrettssaken mot Trump. Hun sier at hun ikke kan se for seg at noen holder tilbake kritisk informasjon fra det amerikanske folk, for å bevare det for en bok.

Riksrettssaken: Slik har republikanere snudd om Ukraina-press

Til ABC News svarer Bolton på kritikken - og på hvorfor han ikke ønsket å dele informasjon om presidentens aktivitet i Ukraina før etter boken ble publisert.

– Jeg kan vedde en dollar her og nå på at mitt vitnemål ikke ville gjort en forskjell på utfallet (i riksretten, journ anm).

– Jeg sover om natten fordi jeg har fulgt min samvittighet, sa han.

