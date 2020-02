SMITTE: En pasient som kan være smittet av covid-19-viruset, ankommer universitetssykehuset i Daegu i Sør-Korea. Foto: YONHAP / YNA

Helsedirektoratet: Vil si fra dersom coronavirus blir påvist i Norge

Tre nordmenn er evakuert fra Wuhan i Hubei-provinsen i Kina, men helsemyndighetene vil i dag ikke opplyse om svaret på virusprøvene foreligger.

For mindre enn 10 minutter siden

Beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet opplyste fredag at nordmennene var symptomfrie da de ankom Paris. Analysen av virusprøver skulle foreligget i natt.

– Av hensyn til personvern gir vi på generelt grunnlag ikke helseopplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner. Hvis det blir påvist smitte av covid-19 (nytt coronavirus) i Norge, vil helsemyndighetene informere om det, uttaler beredskapsdirektør Steinar Olsen til VG.

Les Myter og fakta om coronaviruset

ISOLAT: Beredskapssykepleier ved Ullevål universitetssykehus Madelen Foss Smedholen viser hvordan helsepersonell beskytter seg mot virussmitte på isolatet. Foto: Hallgeir Vågenes

Utenriksdepartementet bekreftet fredag at tre norske borgere har benyttet seg av muligheten for utreise fra Wuhan, sammen med andre europeiske borgere.

Wuhan er provinshovedstaden der covid-19-viruset har sitt utspring. Over 63.000 av de 78.000 som er bekreftet smittet, bor i Hubei-provinsen i Kina.

Nordmennenes hjemreise ble organisert ved bruk av EUs samordningsmekanisme for krisehåndtering, og gjennom et fellesnordisk samarbeid, ifølge UD.

UD vil ikke gå i i detaljer om hjemtransporten og Helsedirektoratet vil ikke uttale seg om helsetilstanden deres, av hensyn til taushetsplikten.

– Utenom at de var symptomfrie da de dro fra Paris, uttalte beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet til VG fredag.

Fulgt av helsepersonell

De tre mellomlandet i Frankrike på vei hjem fra Kina. De ble fulgt av helsepersonell og fløy ikke vanlig passasjerfly.

Kjønn og alder er heller ikke kjent.

Vel hjemme var de tre til legeundersøkelse og tok coronaprøver med vattpinne. Helsedirektoratet opplyste at resultatet av prøvene ville foreligge natt til lørdag.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har opplyst at UD har tilbudt konsulær bistand og assistert utreise, for et lite antall norske borgere i Hubeiprovinsen.

Norske borgere som får assistert retur fra Wuhan, får individuelt tilpasset oppfølging i samråd med helsemyndighetene.

SYKE: Pasienter som er lettere angrepet av covid-19-viruset, ligger tett i tett i avlukkene på det midlertidige Fangcai-sykehuset i Wuhan. Foto: STR / AFP

2360 døde av viruset

Antall dødsfall som følge av covid-19-viruset er kommet opp i 2360. Av dem er 2250 i Hubeiprovinsen, hvor epidemien oppsto like før nyttår.

Viruset gir luftveisinfeksjon, men kan i verste fall utløse lungesvikt og død. Åtte av ti smittede får lettere symptomer.

Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon (WHO) uttalte fredag at mulighetsrommet for å begrense epidemien snevres inn.

– Vi må handle raskt før det lukkes helt, fremholdt WHO-leder Tedros Ghebreyesus i Genève.

Færre nye syke i Kina

Et team av WHO-eksperter skal til Wuhan i dag for å undersøke forholdene i byen der viruset brøt ut.

Virussykdommen er erklært en internasjonal folkehelsekrise. Kina rapporterer færre nye infeksjoner, men antall rapporterte tilfeller i land som Japan og Sør-Korea øker.

Italia rapporterte sitt første corona-dødsfall fredag, en 78 år gammel italiener.

UD fraråder alle reiser til Kina som ikke er strengt nødvendige.

Folkehelseinstituttet gir råd og fakta om viruset.

Publisert: 22.02.20 kl. 09:19

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser