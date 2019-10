Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Minister: Ni franske IS-kvinner har rømt i Syria

Ni franske kvinner mistenkt for IS-medlemskap har rømt fra en leir kontrollert av kurderne i Syria, sier Frankrikes utenriksminister.

Andreas Løf

NTB

Kvinnene antas å ha flyktet fra en leir i Ain Issa søndag, sammen med hundrevis av andre, mens de kurdiske vaktene var opptatt med å håndtere den tyrkiske offensiven i landet.

Ifølge Le Drian har flere av kvinnene siden tatt kontakt med familien i Frankrike.

En av kvinnene, en fransk statsborger, har i meldinger fortalt at vaktene tvang dem til å forlate leiren, at teltene deres ble satt fyr på og at de måtte legge av gårde til fots i ørkenen sammen med barna sine.

Etter en stund ble kvinnene plukket opp av det de først beskrev som væpnede syrere, som de nå hevder er IS-krigere.

– Vi har akkurat innsett at det er IS som har hentet oss, skriver den ene kvinnen i en melding.

Det er ikke kjent hvor de franske kvinnene nå oppholder seg.

UTENRIKSMINISTER: Frankrikes Jean-Yves Le Drian. Foto: Shamil Zhumatov / Reuters

Opplysningene stammer fra et intervju Le Drian gjorde med TV-kanalen BFMTV onsdag.

Frankrikes utenriksminister sier han snart vil dra til Irak for å diskutere rettslige rammer for å forberede rettssaker mot terrorister i Syria.

Til samme kanal sier han at sikkerheten i de kurdisk-kontrollerte leirene der IS-tilknyttede mennesker holdes i Nordøst-Syria «foreløpig ikke er truet av den pågående tyrkiske offensiven i den regionen».

– Masseflukt

Det var søndag formiddag den kurdiskledede krigeralliansen Syrian Democratic Forces (SDF) hevdet at 785 utlendinger med forbindelser til ekstremistgruppen IS hadde flyktet fra en leir i byen Ain Issa i Syria.

Om lag 12.000 mennesker befinner seg i leiren, og blant disse skal det være nesten tusen kvinner og deres barn.

Leiren ligger nord for Raqqa, som tidligere fungerte som en slags hovedstad for den ytterliggående islamistgruppen IS.

Sjef for flyktning- og migrantdepartementet i den kurdiskstyrte delen nordøst i Syria sa til svenske Expressen at det også var nordmenn og svensker blant de som rømte. Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) kunne ikke bekrefte dette overfor VG.

– Negativ utvikling

Den norske etterretningstjenesten sa tirsdag til VG at de ser alvorlig på situasjonen i leirene for internt fordrevne i Nordøst-Syria.

«Pågrepne kvinnelige ISIL-fremmedkrigere og mindreårige har hovedsakelig vært plassert i tre leire for internt fordrevne i Nordøst-Syria: Al-Hol, al-Roj, og Ain Issa», skriver Ann-Kristin Bjergene, kommunikasjonssjef i Etterretningstjenesten, og fortsetter:

«Sikkerhetssituasjonen i al-Hol har vært i negativ utvikling siden tidlig sommeren 2019. Innsatte kvinner har drept vakter og medinnsatte, heist ISIL-flagg i leiren og spilt inn propagandavideoer. Det har også forekommet regelmessige fluktforsøk. Situasjonen har så langt vært roligere i al-Roj leir, som også er mindre i størrelse».

VG skrev mandag at advokaten som representerer flest norske IS-kvinner advarte om faren for at også norske IS-kvinner skal rømme. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) uttrykker bekymring over den «uoversiktlige situasjonen».

Putin advarte

En rekke vestlige ledere har uttrykt bekymring for den tyrkiske invasjonen og frykt for at den svekker kampen mot IS.

Det samme har Russlands president Vladimir Putin gjort i en telefonsamtale med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan tirsdag.

Foto: POOL New / X80003

Ifølge en uttalelse fra Putins kontor understrekte Putin «nødvendigheten av å hindre trefninger mellom tyrkiske og syriske soldater». Han «uyttrykte også bekymring for terroristene som forsøker å rømme og infiltrere naboland» under Tyrkias offensiv.

Den russiske lederen har også invitert sin tyrkiske motpart til Russland for krisesamtaler.

Publisert: 16.10.19 kl. 10:13







