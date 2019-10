UNGE SKADET OG DREPT: Blant de rammede er flere barn. Her bæres en gutt til sykehuset i provinsen. Foto: NOORULLAH SHIRZADA / AFP

Minst 62 drept i angrep mot afghansk moské

Minst 62 personer ble drept og 60 såret da en moské øst i Afghanistan ble angrepet under fredagsbønnen, opplyser tjenestemenn.

Granatangrepet skjedde dagen etter at FN fastslo at Afghanistan er rammet av et totalt uakseptabelt voldsnivå, og at de sivile tapene har skutt i været og nådd et rekordhøyt nivå de siste månedene.

Lokale myndigheter i Nangarhar-provinsen opplyser at det ble skutt flere granater mot moskeen, noe som fikk taket til å rase sammen over de mange som hadde møtt fram for å be.

Talsperson for Nangarhars guvernør, Attaullah Khogyani, sier ifølge TOLOnews at 62 personer er drept og 60 personer såret.

Det er barn både blant de drepte og sårede, ifølge en talsmann for helsemyndighetene i Nangarhar, Zahir Adil.

Drept mens de ba

Angrepet skjedde i Haska Mina, rundt 50 kilometer utenfor provinshovedstaden Jalalabad.

Alle ofrene var kommet for å be, opplyser Attaullah Khogyani.

Afghanistan er preget av en blodig borgerkrig der både Taliban og IS kjemper mot regjeringen i Kabul, men ingen hadde fredag ettermiddag tatt ansvar for angrepet.

Veibombe drepte sivile

Torsdag ble seks sivile, deriblant fire barn, drept da kjøretøyet de satt i, ble rammet av en veibombe i Herat-provinsen vest i landet, opplyser en talsmann for provinsens guvernør.

Han oppgir at fire andre sivile ble såret.

Ifølge ferske FN-tall ble 2.563 sivile drept og 5.676 såret i løpet av årets ni første måneder, hvorav opprørere hadde ansvaret for 62 prosent. Perioden fra juli til september var den blodigste i landet så langt i år. Juli-oversikten viste dessuten at ikke siden registreringene startet i 2009, har så mange sivile blitt drept i løpet av en enkelt måned.

