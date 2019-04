KLAR MELDING: Det unge paret Shantelle Johnson og Colon Nulgit skrev «HJELP» i sanden i håp om at et fly skulle oppdage dem. Foto: Western Australia POLICE HANDOUT

Par reddet fra villmarken etter melding i sanden

26 timer etter at de kjørte seg fast i gjørmen krokodille-området, ble det unge paret reddet – takket være et bål og en melding i sanden.

Søndag pakket paret Shantelle Johnson (18) og Colon Nulgit (20) sakene sine for en fisketur i Keep River nasjonalpark i delstaten Northern Territory i Australia , skriver NTNews.

En og en halv time hjemmefra og rett etter at de hadde sett et par krokodillespor, kjørte de bilen sin fast i gjørmen nær elveleiet.

– Krokodillene vi har her er ikke redd for mennesker. De er ikke redd for noe. Mat er mat for dem. Alt er mat, sier Nulgit til CNN.

Etter flere forsøk på å bygge opp fastere grunn under dekkene på bilen, søkte de tilflukt i kjøretøyet. Ettersom timene gikk steg tidevannet og de fryktet at krokodillene ville ta seg nærmere bilen.

«HJELP»

Ved 4-tiden natt til mandag skrev de «HJELP» i sanden i håp om at et passerende fly ville oppdage det.

– Vi satt fast i sumpen og vi var rett ved saltvann, sier Nulgit til ABC News.

De to hadde bare pakket med seg litt mat, men hadde en kasse vann i bilen.

På myndighetenes nettside om Keep River nasjonalpark heter det at det er saltvannskrokodiller i alle elvene i parken. Besøkende oppfordres til å ta forholdsregler og ikke svømme der. Det antas å være mellom 100.000 og 200.000 krokodiller i det nordlige Australia.

Tente bål for oppmerksomhet

Da paret ikke kom hjem som planlagt mandag, ble familiene deres urolige og varslet politiet.

Politiet igangsatte søk etter paret med fly.

– En pilot, en redningsmann og en frivillig var med i flyet, heter det i en uttalelse fra politiet i delstaten Western Australia.

Da flyet nærmet seg området paret satt fast i, tente de et bål for å påkalle redningsmannskapenes oppmerksomhet.

– Da flyet nærmet seg bakken hoppet vi ut av bilen og vinket dem ned, sier Nugit.

De to ble reddet etter 26 timer i villmarken.

– Dersom de ikke hadde tent bålet og opplyst til familien når de dro og når de planla å returnere, kan de hende de ikke ville ha blitt funnet, heter det i politiets uttalelse.

Publisert: 17.04.19 kl. 14:02