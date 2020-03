SEILER OPP SOM DEMOKRATENES KANDIDAT: Tidligere visepresident Joe Biden holdt sin seierstale hjemmefra, uten publikum til stede. Foto: SAUL LOEB / AFP

Ny seiersnatt for Joe Biden: – Tid for å legge politikken til side

Med seier i tre av tre mulige delstater, fortsetter Joe Biden å dra fra rivalen Bernie Sanders.

Oppdatert nå nettopp

Etter at delstaten Ohio utsatte primærvalget til 2. juni på grunn av coronautbruddet, er det natt til onsdag totalt 441 delegater som skal deles ut.

Tidligere visepresident Joe Biden ble kort tid etter at valglokalene stengte utropt til vinner i Florida, hvor 219 delegater deles ut. Her har han fått over 60 prosent av stemmene. I Illinois står det om 155 delegater, mens det i Arizona står om 67.

VGs Anders Giæver etter forrige ukes valg: «Så godt som i boks»

Biden fortsetter dermed å dra fra rivalen Bernie Sanders, som allerede etter minisupertirsdagen for én uke siden av mange ble bedt om å gi seg.

Biden trenger 1991 delegater for å sikre seg nominasjonen:

Natt til onsdag fortsatte Joe Biden å snakke som om han hadde vunnet nominasjonen, slik han gjorde etter forrige ukes primærvalg.

Han appellerte til Sanders velgere, og sa at USA nå trenger samhold og en sterk ledelse for å komme seg gjennom krisen.

Få siste nytt om det amerikanske presidentvalget i vårt studio

– Jeg snakker til dere fra hjemmet mitt i Wilmington i Delaware, etter de nye retningslinjene om å unngå grupper på mer enn ti mennesker sammen, sa Biden etter at seieren i Florida og Illinois var et faktum.

– Nå må vi må legge politikken til side og jobbe sammen. Coronaviruset bryr seg ikke om du er republikaner eller demokrat, sa han.

Sanders fortsetter mot umulige odds: – Det ser ikke bra ut

Valgarbeidere iførte seg munnbind før gjennomføringen av primærvalget i Florida. Her ved barneskolen South Ponte i Miami. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

– Vi har igjen hatt en veldig god natt, og kommer nærmere den demokratiske nominasjonen, sa Biden – og fremhevet at han og rivalen Bernie Sanders er enige om hva de vil med USA.

– USA trenger helsehjelp til alle, og vi må takle vår tids største utfordring, klimakrisen. Til de unge velgerne inspirert av Sanders, vil jeg si: Jeg hører dere, og jeg vet hva som er på spill.

Les også: Biden appellerer til Sanders velgere etter seiersrekke

Mannen som ligger godt an i kappløpet for å bli demokratenes presidentkandidat hyllet i sin tale alle «hardtarbeidende amerikanere, helsepersonell og butikkansatte»,.

Han takket også velgerne og lokale helsemyndigheter for at nattens primærvalg kunne gjennomføres midt i corona-utbruddet.

Lanserte kriseplan

Også Bernie Sanders, som sliter i motbakke, la ut en tale på sin Twitter-konto natt til onsdag, men han nevnte ikke nattens primærvalg. I stedet la han frem sin strategi for å bekjempe corona-pandemien.

Et av tiltakene Sanders foreslår, er en utbetaling på 2000 amerikanske dollar månedlig til amerikanske hushold så lenge krisen varer. Senatoren sier han vil foreslå tiltakene sine i Senatet.

Publisert: 18.03.20 kl. 04:01 Oppdatert: 18.03.20 kl. 04:15

Fra andre aviser