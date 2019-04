Jens Stoltenberg taler i kongressen: Varmt mottatt

CAPITOL HILL (VG): NATO-sjef Jens Stoltenberg har blitt avbrutt av stående applaus flere ganger - og fleiper med sitt norske opphav i sin historiske tale til den amerikanske Kongressen.

Anledningen for Jens Stoltenbergs besøk i kongressen, er at NATO er 70 år i morgen fredag.

Torsdag klokken 17 norsk tid er han den 116. personen som får tale for en samlet Kongress. Det er flere tomme seter i salen på den republikanske siden av salen når Stoltenberg ankommer. Men han får kraftig og vedvarende applaus mens han tar seg frem til talerstolen.

– Jeg er veldig beæret og takknemlig for å få tale til dere i dag. Og for å representere NATOs 29 medlemmer, åpnet Stoltenberg.

– Vår allianse ble skapt av en generasjon som har overlevd to ødeleggende verdenskriger. De visste for godt hva frykt, overlevelse og den menneskelige og materielle prisen krig har. De var fast bestemt på at dette aldri skulle skje igjen, sier han videre til dagens første stående applaus, før han får fortsette:

– De skulle også sto opp mot sovjet, som tok kontroll over sine naboer, ødela demokratier og undertrykte deres folk.

Stoltenberg slo fast at NATO ikke bare er den lengstlevende forsvarsalliansen i verden - men også den mest suksessrike.

– Intet NATO-land er blitt angrepet så lenge alliansen har bestått, sa generalsekretæren.

– USA har vært ryggraden til NATO

Videre skryter Stoltenberg av USA :

– Siden NATO ble grunnlagt I 1949 har hver eneste Kongress, hver eneste amerikanske president, unge men og kvinner I uniform, og det amerikanske folket, vært trofaste NATO-støttespillere. Amerika har vært ryggraden for vår allianse, sier han.

– Det har vært fundamental for europeisk sikkerhet og frihet. Vi ville ikke hatt det fredlige og velstående Europa vi ser I dag uten USA.

– Jeg vil takk dere alle for den varige støtten deres I dag.

Videre snakker Stoltenberg om hvordan Atlanterhavet ikke er et hinder, men «knytter» Europa og USA sammen. Hvordan det har vært en bro over til nye muligheter og håp for millioner av europeere.

– Mine besteforeldre var blant dem. Moren min ble født i New Jerseey, og jeg bodde deler av barndommen min i San Fransisco, sa Stoltenberg til applaus fra salen.

Han trakk også frem sin landsmann Leiv Eriksson, som var første europeer som kom til det amerikanske kontinentet.

– Det ville flere visst om, dersom han ikke hadde reist tilbake så fort, og deretter latt være å fortelle om det, spøkte Stoltenberg - til latter fra de amerikanske politikerne.

Videre forteller han om at han følte seg trygg under den kalde krigen, takket være NATO og samarbeidet på tvers av Atlanterhavet.

NATO-sjefen møtte president Donald Trump i går, og da skrøt de begge både av hverandre og forholdet mellom NATO og USA. I dag tok leder av Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, imot ham.

MØTTES: NATO-sjef Jens Stoltenberg og Donald Trump møttes onsdag. Torsdag blir Stoltenberg den 116. personen som får æren av å tale til en samlet kongress. Foto: Thomas Nilsson / VG

Stoltenbergs tale kommer på et tidspunkt hvor amerikansk politikk for det meste handler om Trumps direkte trusler om å stenge grensen mot Mexico - samt Demokratenes kamp for at Mueller-rapporten skal slippes til offentligheten.

