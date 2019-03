Khashoggis forlovede til VG: – Jeg føler skyld

TØNSBERG (VG) Mens Hatice sto utenfor og ventet, ble forloveden Jamal Khashoggi drept og partert på innsiden av det saudiske konsulatet. I dette eksklusive intervjuet forteller hun om dagen som forandret alt.

2. oktober i fjor klokken 13.14 gikk den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi (59) fra Saudi-Arabia inn de tunge metalldørene til det saudiske konsulatet i Istanbul.

Utenfor sto hans tyrkiske forlovede Hatice Cengiz (36) og ventet. De skulle gifte seg om to uker, og trengte papirer for ekteskapsinngåelsen.

Hun ventet i én time, to timer, og helt til konsulatet stengte. Men Jamal kom aldri ut.

FAKTA: Jamal Khashoggi (59) 59 år gammel saudisk journalist, kommentator og kritiker av kronprins Mohammed bin Salman.

Forsvant etter å ha gått inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia 2. oktober 2018.

Saudiske myndigheter innrømmet 18 dager senere at han døde på konsulatet og hevdet at det skjedde under en slåsskamp.

Sto i årevis nær kongefamilien, har vært rådgiver for regjeringen og har nære bånd til Saudi-Arabias elite. Hadde en lang karriere i hjemlandet som journalist, redaktør og kommentator.

På 1980- og 90-tallet intervjuet han flere ganger al-Qaida-lederen Osama bin Laden i Afghanistan.

I september 2017 forlot Khashoggi hjemlandet, ifølge ham selv fordi han fryktet å bli pågrepet, i likhet med mange aktivister og regimekritikere.

Det siste året har han som skribent vært svært kritisk til den mektige kronprinsens politikk, spesielt krigen i Jemen, den diplomatiske striden med Canada og pågripelsene av kvinnerettsaktivister.

Khashoggi hadde det siste året bodd i eksil i USA. Han har blant annet skrevet for The Washington Post. Han har beskrevet hjemlandet som preget av frykt, trusler og pågripelser. Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

Tyrkiske etterforskere har konkludert med at den anerkjente journalisten ble kvalt til døde og partert av en drapsliga fra Saudi-Arabia, beordret av den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman. Konklusjonen deles av CIA og FN.

Saudi-Arabia har innrømmet at han ble drept, men hevder det skjedde i en slåsskamp, og at det ikke var bestilt fra høyere hold.

– Jeg visste ikke hvor fantastisk livet kunne være før jeg møtte ham. Han var Guds gave som var sendt til meg, sier en gråtkvalt Hatice til VG.

I NORGE: Hatice Cengiz (36), forloveden til den avdøde saudiske journalisten Jamal Khashoggi, besøker Norge i forbindelse med journalistkonferansen Skup. Foto: Gisle Oddstad, VG

36-åringen har kun gitt et lite knippe intervjuer tidligere, i all hovedsak til tyrkiske medier. Nå forteller hun sin historie for første gang til en norsk avis, etter å ha kommet til Norge for å være fredagens «hemmelige gjest» under journalistkonferansen Skup.

Ble kjærester i mai

Hatice var doktorgradsstipendiaten fra Erzurum i Tyrkia som forsket på golflandene. Jamal var den 23 år eldre anerkjente forfatteren, redaktøren og kommentatoren fra Medina i Saudi-Arabia. De to møttes under en Midtøsten-konferanse i Istanbul i mai i fjor.

– Jeg visste hvem han var, og tenkte: «Skal jeg si hei til ham?» Jeg er ikke en person som vanligvis går bort til folk, men jeg gjorde det denne gangen og fortalte om mitt arbeid. Det vakte hans interesse, sier Hatice til VG.

Faglig mailutveksling utviklet seg raskt til daglige telefonsamtaler mellom Istanbul og Washington D.C., der Jamal bodde. Han reiste tilbake til den tyrkiske storbyen for å treffe henne, og det oppsto romantikk.

FORELSKET: Hatice la ut dette bildet av seg selv og forloveden Jamal på Instagram i desember, der hun skrev «savner deg». Bildet brukes med tillatelse fra Hatice. Foto: PRIVAT

– Alt skjedde fort, det var intenst. Jeg har aldri opplevd noe lignende. Det var et forhold basert på felles intellektuelle verdier, kultur og bakgrunn, ikke bare følelser, sier Hatice i dag.

– Jeg var på en måte studenten hans, som stilte ham spørsmål hele tiden. Han var en kjærlig lærer, farsfigur og kjæreste. Han var et følelsesmenneske, akkurat som meg.

I begynnelsen av august fridde Jamal til Hatice.

– Jeg ble veldig glad og lykkelig da han fridde. Jeg var bekymret for hva foreldrene mine ville si, siden han er en del eldre enn meg. Men jeg elsket ham høyt og tenkte at det ville bli fantastisk å ha ham som ektemann.

Jamal ba om et møte med Hatices far, som velsignet ekteskapet. Bryllupsforberedelsene var i gang.

I SORG: Selv om det har gått seks måneder siden drapet, kjennes det ut som om det var i går, sier Hatice. Hver dag kjenner hun «et trykk på hjertet». Foto: Gisle Oddstad, VG

Det første besøket til konsulatet

Men først måtte de ha papirene i orden. Jamal hadde vært gift og skilt tre ganger, og hadde to sønner og to døtre med sin første kone. Nå trengte han dokumentasjon på at han var skilt.

Først oppsøkte Jamal og Hatice det saudiske konsulatet i forretningsområdet 4. Levent i Istanbul 28. september. Jamal hadde vært bekymret for hvordan møtet ville gå. Han visste at han var upopulær i hjemlandet.

arrow-left







arrow-right expand-left DREPT: Jamal Khashoggi var en regimekritisk journalist fra Saudi-Arabia. Bildet er tatt i 2011.

Opprinnelig var Jamal en venn av det saudiske regimet. I flere år var han medierådgiveren til prins Turki al Faisal, Saudi-Arabias tidligere etterretningssjef. Men da den unge kronprinsen Mohammed bin Salman i praksis begynte å styre det konservative, oljerike kongedømmet, endret Jamal mening. Han så flere rundt seg bli arrestert for å ha kritisert kronprinsen.

Sommeren 2017 flyttet han til USA, der han skrev regimekritiske kommentarer i Washington Post. Jamal advarte mot Mohammed bin Salman, som han mente var en farlig ekstremist forkledd som en moderne reformator.

KRONPRINSEN: Mohammed bin Salman (33) er kontroversiell de facto-leder av Saudi-Arabia. Foto: AFP

– Før han besøkte konsulatet første gang, hadde han kalkulert alt som kunne gå galt; at de kunne legge beslag på passet hans, presse ham eller anholde ham på grunn av det han har skrevet. Men Jamal sa også: «De vil ikke tørre å gjøre det i Tyrkia». Han trodde ikke Saudi-Arabia var villige til å ødelegge forholdet til Tyrkia, sier Hatice.

Besøket 28. september gikk bra, stemningen skal ifølge Jamal har vært god, og han fikk beskjed om å komme tilbake fire dager senere for å hente dokumentene.

I mellomtiden skal det ha blitt lagt detaljerte planer i den saudiske hovedstaden Riyadh om hvordan regimekritikeren skulle tilintetgjøres en gang for alle.

TIMENE FØR: Et overvåkningskamera har fanget opp det forlovede paret Hatice og Jamal i et leilighetskompleks i Istanbul, bare timer før hans død. Foto: a news / AP

Den fatale dagen

2. oktober returnerte Hatice og Jamal til konsulatet. På veien dit snakket de om fremtiden sin. De hadde nettopp kjøpt leilighet sammen i Istanbul, og skulle se på hvitevarer og møbler senere på dagen.

– Vi var lykkelige. Jeg tenkte på hvor vi skulle feire bryllupsfesten, og hadde sommerfugler i magen, minnes Hatice.

Klokken ble 13.14, og Jamal gikk inn på konsulatet.

– Hva var det siste han sa til deg?

– «Vent her, vi sees!»

– Det var bare rutine, vi tenkte ikke at det skulle skje noe. Vi klemte ikke engang, svarer Hatice.

SISTE FARVEL: Jamal og Hatice tar farvel utenfor det saudiske konsulatet i Istanbul. De skal aldri se hverandre igjen. Foto: TRT

To timer gikk, og ingen kom ut av konsulatet. Hun ble urolig. Hatice ringte søsteren sin og ba henne sjekke åpningstidene ved konsulatet. Hun skalv for mye på hendene til å gjøre det selv. Det viste seg at konsulatet hadde stengt.

– Jeg spurte etter ham, men vakten sa at alle var ute, at han sikkert hadde brukt en annen utgang.

Så begynte Hatice å ringe rundt. Til venninnen sin. Familien sin. Og så til den mannen Jamal hadde sagt at hun skulle ringe hvis det noen gang skjedde ham noe i Tyrkia: Yasin Aktay, en av president Recep Tayyip Erdogans nærmeste rådgivere.

– De to var nære venner, sier Hatice.

Aktay slo alarm. Resten er verdenshistorie.

VENTET: Hatice utenfor det saudiske konsulatet i Istanbul dagen etter forsvinningen. Foto: OZAN KOSE / AFP

Grusomme detaljer

I flere dager ble det omtalt som en forsvinningssak. Så startet de utallige medielekkasjene fra den tyrkiske etterforskningen. Det ble klart at Jamal var blitt drept på bestialsk vis. Kronbeviset var et lydopptak fra selve drapet.

Mediene skrev at han ble torturert, at han ropte for livet mens de kappet av ham fingrene, at han ble halshugget, injisert med en dødelig gift, partert og fraktet ut i bokser, og etset bort. Senere har Tyrkia stått ved at han ble kvalt og partert.

– Jeg trodde ikke på noe av det. Kanskje jeg ikke vil tro på det. Det er helt forferdelige ting, sier Hatice til VG.

– Det ble gjort et lydopptak mens drapet pågikk. Burde noen ha grepet inn?

– Jeg vet ikke. Alt skjedde jo de første ti minuttene. Hva kunne man ha gjort? Tyrkia kunne ikke bruke makt inn på konsulatet. De valgte å følge de diplomatiske linjene, svarer Hatice, som hele veien har vært støttende til president Erdogans håndtering av saken.

MÅ VEKK: Hatice skal flytte til London for å studere engelsk. Alt i Istanbul minner henne om Jamal, sier hun. Her er hun fotografert i Oslo. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Angrer du på at dere oppsøkte konsulatet?

– Man vet aldri hva som skal skje, men jeg har tenkt mye på dette. Jeg skulle ønske vi var mer forsiktige. Vi måtte dit for å gifte oss. Jeg føler på skyld, og det er det verste av alt. Men jeg tvang ham ikke til å gå dit.

– Han ble utsatt for en grusom urett. Noe han virkelig ikke fortjente. Noen ganger tenker jeg at vi kunne ha beskyttet ham enda bedre. Han stolte på Tyrkia. Kanskje skapte han en slags svakhet for sikkerhetsmyndighetene, jeg vet ikke.

Her er VG utenfor konsulatet i Istanbul:

Skuffet over konsekvensene

Khashoggi-drapet endret for alvor verdens syn på Saudi-Arabia. Landet er i flere år blitt kritisert for å fengsle regimekritikere og forårsake store sivile tap i Jemen-krigen, men drapet på journalisten ble likevel avgjørende for å blottlegge Mohammed bin Salman.

EU har som helhet fordømt Saudi-Arabia. Tyskland, Norge, Sverige og Finland har stanset salg av militært utstyr til den Saudi-ledede koalisjonen som kriger i Jemen. Flere land har innført sanksjoner mot saudiske borgere som knyttes til drapet.

Hatice sier imidlertid at hun skulle ønske at drapet på hennes forlovede fikk enda større konsekvenser for verdenssamfunnet.

TALTE FOR EU: I februar talte Hatice for Europaparlamentet i Brussel. Foto: STEPHANIE LECOCQ / EPA

– Det satte dagsorden i to måneder, men resultatene er ikke så gode som de burde ha vært. Jeg synes spesielt at Europa kunne ha vært raskere til å reagere.

Den hun er aller mest sint på, er åpenbart Saudi-Arabias regjering. Men hun er også skuffet over USAs president Donald Trump. USA og Saudi-Arabia er nære allierte, og Trump har nektet å fordømme den saudiske kronprinsen etter drapet. Hvis han ødelegger forholdet, vil det kunne føre til høye oljepriser og ødelegge verdensøkonomien, ifølge Trump selv.

– Jeg håper ikke USA bruker denne saken for å fremme egne interesser. Det samme gjelder europeiske land. Jeg ber dem handle, sier Hatice innstendig.

Myndighetene i Riyadh hevder å ha pågrepet 21 personer for Khashoggi-drapet. Elleve av dem vil bli stilt for retten, med påstand om dødsstraff for fem av dem, ifølge landets påtalemyndigheter. Tyrkia har krevd å få de mistenkte utlevert, men har møtt døve ører.

Hatice er klar på hva som kan gi henne rettferdighet:

– Jeg ønsker at de som står bak blir straffet. Jeg vil ikke at Jamal skal ha dødd forgjeves. Og jeg vil ikke at drapet skal misbrukes som et politisk middel.

Publisert: 29.03.19 kl. 16:25 Oppdatert: 29.03.19 kl. 16:48