Advokat i brev: Frykter for varslerens sikkerhet

Samtidig som president Donald Trump gjentar at han vil møte personen som har gitt informasjon om ham, skriver varslerens advokat i et brev at han frykter for vedkommendes sikkerhet.

Brevet, som TV-programmet «60 minutes» har fått tak i, er sendt fra varslerens advokat Andrew P. Bakaj, og adressert til fungerende etterretningssjef Joseph Maguire.

– Den siste ukens hendelser har økt vår bekymring for at vår klients identitet vil bli offentlig kjent, og at vedkommende blir satt i fare som følge av dette, skriver advokaten i brevet, og viser til uttalelser president Donald Trump tidligere har kommet med, der han sier at han vil «vite hvem som ga varsleren informasjon.

Det var under et arrangement med flere amerikanske diplomater etter FN-møtet 26. september at Trump kom med denne uttalelsen:

– Jeg vil vite hvem personen er. Hvem er personen som ga varsleren denne informasjonen? Det er nesten som en spion. Dere vet hva vi gjorde i gamle dager da vi var smarte? Ikke sant? Spioner og forræderi, vi pleide å håndtere det litt annerledes enn vi gjør nå.

På Twitter natt til mandag gjentok Trump budskapet om at han vil møte personen han omtaler som den såkalte «varsleren», som han skriver at har presentert hans samtale med en utenlandsk statsleder på en totalt unøyaktig og uredelig måte.

Varslerens advokat skriver også i brevet at «enkelte personer» har tilbudt så mye som 50.000 amerikanske dollar som en bonus for å avsløre varslerens identitet.

– Vi forventer at denne situasjonen bare blir verre, og at den vil bli enda farligere både for vår klient og andre varslere, nå som kongressen skal granske saken, skriver de.

Advokaten sier i en annen uttalelse natt til mandag at de fortsatt jobber med å få på plass en avtale som sikrer at varsleren kan uttale seg for kongressen uten at vedkommendes sikkerhet settes i fare.

